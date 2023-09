[株式会社マッシュホールディングス]

今年はほのかに香る紅茶のスポンジとチーズクリームが層になった贅沢なケーキ。オリジナルランチョンマット付き。



株式会社マッシュスタイルラボ( 本社 東京都千代田区 / 代表取締役社長 近藤広幸 )が展開するルームウェアブランド「gelato pique( ジェラート ピケ )」は、9月18日(月・祝)より、第4弾となるクリスマスケーキの予約受付を全国のセブン-イレブン店舗とセブン-イレブンのネットサービス( http://www.7meal.jp )にて、開始いたします。







やわらかなピンクにキュンとする、クリームチーズと紅茶のピンクベアケーキ。



毎年大好評のクリスマスケーキの第4弾が登場。

今回はストロベリークリームのケーキに"ピケベア"がちょこんと座る、ピンクが主役のケーキです。







ほんのり紅茶が香る柔らかなスポンジと、濃厚なチーズクリームの層の間には、食感が楽しいホワイトチョコクランチが入っています。

味わいのアクセントとして甘酸っぱいストロベリージャムをプラスし、クリスマスパーティーに彩りを添える、こだわりの詰まったケーキに仕上げています。





サイズは直径約12cm(4号)で、ご家族や友人など3~4名様でお楽しみいただけます。









オリジナル柄のランチョンマットや限定の専用ケーキBOXも











今年のランチョンマットはケーキと合わせたピンクカラーで、縁にはブランドロゴをデザインしています。

ワンポイントとして、ハートマークと 「ALWAYS THINK ABOUT SOMEONE YOU LOVE.」のメッセージをプラスしました。

ケーキのマットとして使用すれば、写真映えするピンクのコーディネートをお楽しみいただくことができます。















ボックスもケーキに合わせてピンクカラーをメインとしたデザインに仕上げました。



ラウンドに配置したロゴの間には小さなハートを添えて、思わずときめいてしまうようなケーキ専用ボックスです。







商品情報













商品名:クリームチーズと紅茶のピンクベアケーキ

価格:5,200円(税込5,616円)

サイズ:(約)直径12cm×高さ6cm

特定原材料:卵〇 乳〇 小麦〇 そば× 落花生× えび× かに×

販路:全国のセブン-イレブン店舗 / セブン-イレブンのネットサービス「セブンミール」( https://www.sej.co.jp/products/christmas.html )



予約開始日:9月18日( 月・祝 )10:01~

お渡し期間:12月20日(水)~12月25日(月)

販売店舗:全国のセブン-イレブン

※予約受付期間、お渡し日は商品によって異なります。

※地域により一部取り扱いが商品により異なります。





【gelato pique(ジェラート ピケ)について】





株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは“大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。



