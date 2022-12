[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、イベント「ユキニャンのクリスマスクエスト」「天下一軽功大会」「ブレソでDiscordデビューキャンペーン シーズン7」の開催、および新衣装の登場をお知らせします。



■ユキニャンの願いを叶えてアイテムをゲット!「帰ってきたユキニャンのクリスマスミッション」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

開催期間中、デイリーチャレンジやイベントクエスト、特定のクエストを完了することで、イベントアイテム「冬木の金貨」を獲得することができます。

「冬木の金貨」は、武神の殿堂に登場するNPC「ユキニャン」を通じて、新衣装「ブリキのウーシ」や過去のクリスマス衣装など豪華アイテムと交換することが可能です。

さらに、ゲームにログインしてから3時間経過すると、イベントアイテム「帰ってきたユキニャンのプレゼント」を獲得することができます。「帰ってきたユキニャンのプレゼント」を使用すると、「ユキニャンのクッキー」「ユキニャンの報恩」などの様々なアイテムをランダムで獲得することができます。



≪新衣装「ブリキのウーシ」≫







≪「帰ってきたユキニャンのクリスマスミッション」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bns/2212xmas/



■華麗な軽功で駆け抜けよう!「天下一軽功大会」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

開催期間中、レベル60以上のキャラクターは「軽功大会」に参加することができます。イベント開始時間になると画面右下に表示される「軽功大会」アイコンから、イベント専用ダンジョンへ入場することが可能です。

「軽功大会」は、軽功を使って指定されたゴールまでの時間を競うイベントとなります。コースの途中で雪玉が落ちてくるので、罠を避けながら誰よりも早くゴールを目指しましょう!

イベントをクリアすると「軽功鋳貨」を獲得でき、クリア時間に応じて追加の「軽功鋳貨」を獲得することができます。集めた「軽功鋳貨」は、飛龍商工にて「天光星進化書1~9」や「恵光の大精気」、「無極気仙/渾天太帝の大精気」などの豪華アイテムと交換することができます。

さらに、イベントを指定回数クリアすることで、イベント限定業績も獲得することができるので、ぜひ何度もチャレンジしてみてください!



≪「天下一軽功大会」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bns/Abconference1/



■ソウルブーストがさらにパワーアップ!「ソウルブースト シーズン3」開催





【開催期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年6月14日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

簡単なクエスト達成で豪華報酬がもらえる育成サポートシステム「ソウルブースト」が、パワーアップして再登場します!報酬には主要な装備から宝石、宝貝、武功業績、インベントリ拡張、宝石スロット拡張などが用意されており、キャラクター強化に欠かせないアイテムを獲得することが可能です。



≪「ソウルブースト シーズン3」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2212soulboost/



■抽選でBitCashがもらえる!「ブレソでDiscordデビューキャンペーン シーズン7」開催!





【開催期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

キャンペーン期間中、ブレイドアンドソウルを初めてプレイする方と久しぶりにプレイする方限定で、人気衣装「絹の香気」「雪雲」「雪華の衣」のセットをまとめてプレゼントします!

また、プレゼントに含まれる3種の衣装いずれかを着用したスクリーンショットを「ブレイドアンドソウル公式Discord(https://discord.gg/TEFrmykNjE)」の指定イベントチャンネルに投稿された方の中から、抽選で3名様にBitCash3,000円分をプレゼントします。

人気衣装を着て撮影したお気に入りの一枚を、ぜひDiscordで紹介してください!





※BitCashとは:BitCashはゲーム・動画・音楽・電子書籍などあなたの趣味にあったお好きなジャンルで、簡単に使えるプリペイド式の電子マネーです

≪BitCashの詳細はこちら≫

http://bitcash.jp/docs/guide/index



≪衣装「絹の香気」≫







≪衣装「雪雲」≫







≪衣装「雪華の衣」≫







≪「ブレソでDiscordデビューキャンペーン シーズン7」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2212discordDebut/



■2022&2021クリスマス衣装販売





【販売期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

2022年の新作クリスマス衣装と昨年登場したクリスマス衣装が期間限定で登場します。

お洒落な“赤”の装いでホリデー気分を満喫しましょう!



≪新衣装「賛美」≫







≪「2022&2021クリスマス衣装販売」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2212christmas/



■期間限定「宝物庫」に新衣装が登場!





【販売期間】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2023年1月18日(水) 定期メンテナンス開始前

【概要】

期間限定販売の「宝物庫」に、新衣装「冬ウサギ」セットや新しい乗り物の「虹雲」「雷雲」が登場します!

さらに、期間中1日1回、レアアイテムの購入リストを無料で開放することができ、リストの中からアイテムをゲーム内通貨で入手することができます。



≪新衣装「冬ウサギ」≫







≪「宝物庫」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/bns/2212treasure/





【ゲーム概要】





NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

基本職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。



タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式Twitter:https://twitter.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2022年12月14日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-14:46)