株式会社NCSOFT(韓国 板橋(パンギョ)、代表:金 澤辰(キム テクジン)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。



■「リネージュ2M公式生放送 アップデート直前スペシャル特番!」放送決定!





【放送日時】

2022年12月12日(月) 20時 ~ 21時30分 (予定)

【放送URL】

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OoMKqO2r4Xw

TwitterLive

※当日リネージュ2M公式Twitterにてお知らせします。

【概要】

「リネージュ2M公式生放送 アップデート直前スペシャル特番!」が12月12日(月)に実施が決定しました。

今回は、12月14日(水)にオープンを控えた新サーバー「パプリオン」や新武器種「マジックキャノン」などのアップデート情報やキャンペーン情報など盛り沢山でお送りします。

放送内にゲームアイテムのプレゼントもご用意しておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。

【出演者】(敬称略・順不同)

≪MC≫

ちゅうにー ( https://twitter.com/sirokurochannel )

≪解説≫

【FS】ニウス(リネージュ2M サービスチーム)

※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。

≪「リネージュ2M公式生放送 アップデート直前スペシャル特番!」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=638ffc72d32d0f2c809f3308



■「協力!冬のパーティ ダンジョン」開催





【開催日時】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月21日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、すべてのパーティ ダンジョンでの獲得EXPやアデナが2倍になります。

さらに、パーティ ダンジョンのボス モンスターを討伐時に獲得できる各種「秘密の箱(刻印)」の獲得個数も2倍に変更します。

そのほか、期間中、毎日午前9時にゲーム内郵便にて「アインハザードの祝福」1,500や「アインハザードの啓示書箱(イベント)」2個などのアイテムをお送りします。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「協力!冬のパーティ ダンジョン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=638f6bda834f206264452fdb



■「光るマジックキャノンの箱」開催





【開催日時】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月14日(水) 定期メンテナンス前 (予定)

【概要】

期間中、ショップの交換所にて1日1回1,214アデナを使用することで「光るマジックキャノンの箱(イベント)」を獲得することができます。「光るマジックキャノンの箱(イベント)」は開封時、「マジックキャノンの弾痕(イベント)」や「下級覚醒のポーション(刻印)」のほか各種「強化スクロール(イベント)」や各種「希少級製作図の欠片(刻印)」を獲得できます。

「マジックキャノンの弾痕(イベント)」は 2022年12月14日(水)定期メンテナンス後より使用可能なアイテムで、「祝福の聖物(イベント)」のほか、最大で11回分の「上級クラス/アガシオン獲得券(イベント)」や「上級/キャット団集魂石(イベント)」を定められた確率で獲得することができます。

イベントの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「光るマジックキャノンの箱」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=638f6b918eed427b71de4037



■「戦乱の召喚突風ステップアップ パッケージ」登場





【販売期間】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月14日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

「光輝の突風箱(刻印)」40個に、クラスまたはアガシオンの召喚88回分、「上級覚醒のポーション(刻印)」2個、「光る名誉の勲章幸運箱(刻印)」7個、「光る啓示の証幸運箱(刻印)」7個などがセットになった「戦乱の召喚突風ステップアップ パッケージ」が登場しました。

それぞれ4回分購入すると100アデナで、「光輝の伝説級集魂石(1回)(刻印)」1個を獲得できます。



「光輝の突風箱(刻印)」から獲得できる「サイハの突風」は、使用することで「EXP ボーナス +30%」や、「すべてのダメージ +1」「ダメージ リダクション +1」などのバフを一定時間受けることができるほか、製作の材料としても使用することができます。

「サイハの突風」を使用して製作できるアイテムは週ごとに異なり、期間限定製作の2週目ラインナップには、伝説級アクセサリー「クランベル ネックレス」や、「光輝の豪華な伝説級アクセサリー選択箱(刻印)」、などのアクセサリーや、「光輝の傲慢の塔テレポート アミュレット選択下級箱(刻印)」などのアイテムが登場します。

各種製作やパッケージの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「戦乱の召喚突風ステップアップ パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=638f6b34674ff55eb636736d



■「戦乱の幸運箱エリクサー突風パッケージ」登場





【販売期間】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月14日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

「光輝の突風箱(刻印)」50個に、「ピュアエリクサー(刻印)」10個、「光る名誉の勲章幸運箱(刻印)」5個、「光る啓示の証幸運箱(刻印)」5個などがセットになった「戦乱の幸運箱エリクサー突風パッケージ」が登場しました。

パッケージの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「戦乱の幸運箱エリクサー突風パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=638f6b1f27c1f27a8d024020



■「戦乱のデイリー アガシオン エリクサー パッケージ」登場





【販売期間】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2022年12月14日(水) 定期メンテナンス前まで (予定)

【概要】

ダイヤ430個に「光輝の最上級アガシオン獲得券(11回)(刻印)」1個、「ピュアエリクサー(刻印)」3個がセットになった「戦乱のデイリー アガシオン エリクサー パッケージ」が登場しました。

パッケージの詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「戦乱のデイリー アガシオン エリクサー パッケージ」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=638f6af8bf746d681abca0eb



■「リネージュ2M公式生放送 アップデート直前スペシャル特番!決定記念 フォロー&RTキャンペーン」開催





【開催期間】

2022年12月7日(水) ~ 2022年12月12日(月) 23時59分まで

【概要】

リネージュ2M生放送配信決定を記念して、対象ツイートをリツイートした方から抽選で10名様に以下の商品をプレゼントします。

【賞品】

AppleギフトカードもしくはGoogle Playギフトコード 3,000円分 10名様

【参加条件】

1. リネージュ2M公式Twitter( https://twitter.com/Lineage2M_JP )をフォロー

2. キャンペーン期間内に該当のキャンペーンツイートをリツイート

≪キャンペーン対象ツイートはこちら≫

https://twitter.com/Lineage2M_JP/status/1600324341216186374

≪「リネージュ2M公式生放送 アップデート直前スペシャル特番!決定記念 フォロー&RTキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/agreement/contract?seqNo=74



■ゲーム概要







最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。



【タイトル情報】

タイトル名:リネージュ2M(Lineage2M)

ジャンル:次世代オープンワールドRPG

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:Google Play/App Store/パープル(PURPLE)(NC独自のクロスプラットフォーム)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

公式サイト: https://lineage2m.ncsoft.jp/

パープル(PURPLE)公式WEB: https://ncpurple.com/

公式Twitter: https://twitter.com/lineage2M_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

公式Facebook: https://www.facebook.com/lineage2m.jp

公式LINE@: https://lin.ee/zEnMefD





※当プレスリリースの内容は2022年12月7日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



