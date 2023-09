[株式会社マッシュホールディングス]

9月7日(木)に全国直営店とオフィシャルオンラインストアで発売!



株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびヨガウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、9月7日(木)「UGG(R)(アグ)」とのコラボレーションシューズを公式オンラインストア、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、全国のemmi直営店にて発売いたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。









UGG for emmi

立体感のあるレイヤードスタイルのアッパーを用いた、スタイリッシュな印象のデザインスニーカーを別注。スエードの特性を生かしたemmiらしい柔らかなベージュカラーを中心に、主張しすぎない3色をグラデーションに配置。繊細なカラー配色にこだわりが光る一足です。









UGG for emmi

W CA1 ZIP / emmi

価格:22,000円

カラー:LBEG

サイズ:23.0cm~25.0cm(0.5cm刻み)で展開





<Items>

Coat 53,900yen

Tops 17,600yen

Pants 18,700yen

Shoes 22,000yen (UGG for emmi)



※価格は全て税込み表記



【W CA1 ZIP】シリーズについて





オーバーサイズでスポーティなスタイルと機能性を兼ね備え、PORON(R)とフォームのフットベッドが1日中持続するクッション性を発揮するCA1 Zip(CA1 ジップ)。機能的なジッパーで着脱も簡単。ソックライナーとシューレースは100%再生ポリエステル繊維を使用しています。

ファッショナブルなCA1 Zipスニーカーは、控え目ながらもセンスが光る1足です。



販売について





<オンライン販売>

発売日:9月7日(木) 12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア( https://emmi.jp/ )

・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/brand/emmi/ )





<店舗販売>

発売日:9月7日(木)

・emmi全国直営店( https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )





【UGG(R)(アグ)】について





1978年、カリフォルニアの海岸で一人のサーファーによって設立されたUGG(R)は、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGG(R)は、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。

UGG(R)/ Deckers Japan

TEL: 0120-710-844

URL: http://www.ugg.com/jp/



【emmi(エミ)】について









クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】http://emmi.jp/

【Instagram】

@emmi.jp<https://www.instagram.com/emmi.jp/>

@emmiyoga_official<https://www.instagram.com/emmiyoga_official/>



【SNEAKERS by emmi Twitter】

https://mobile.twitter.com/Sneakersbyemmi



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-12:16)