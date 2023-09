[ロングランプランニング株式会社]

世界一有名なロックバンドのおわりのはじまりを描いたロマンチックコメディー、のフリをしたすれちがいのコメディー



GORIZO STAGE Vol.7『You Know My Name?』が2023年11月15日(水)~11月23日(木祝)に浅草九劇(東京都台東区浅草2丁目16-2 浅草九倶楽部 2F)にて上演されます。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて9月24日(日)10:00より抽選先行受付開始です。





カンフェティにて9月24日(日)10:00より抽選先行受付開始

https://www.confetti-web.com/



公式ホームページ

http://gorizo.co.jp/YKMN_gst







ボクの名前? 誰かに聞いて。



ある夜、男たちが集まった。

1人は解散したかった。1人は解散したくなかった。

1人はどっちでもよかった。1人は聞いてなかった。

4人は、1人を愛していた。



1人の脱退を機に、4人の男と1人の女は勘違い、すれちがい、なりすまし、

裏切り、殺し合い、そして生き返る。生き返る?

そばにいたのは1本のギター。



これは誰もが知っているあのロックバンドの、誰も知らないある夜のできごと。

のフリをしたどうしようもない喜劇(コメディー)。



作者プロフィール





早川康介

脚本家・演出家。

大阪芸術大学在学中の2001年「劇団ガバメンツ」を旗揚げ。以降、全ての作品の脚本・演出を担当。

仕組みにこだわった緻密なコメディを得意としながら、ドライでシニカルなものから、ウエットでウェルメイドなものまで作風は節操なく。小劇場、新劇、ミュージカル、2.5次元など仕事は幅広く。



【主な作品】

・舞台『暁のヨナ~緋色の宿命編』(2018)脚本

・舞台『暁のヨナ~烽火の祈り編』(2019)脚本

・『イケメンヴァンパイア~偉人たちと恋の誘惑 THE STAGE episode1』(2021)脚本



・劇団青年座60 周年記念公演Act3D 企画『UNIQUE NESS』(2014)脚本・演出

・グリーンミュージカル『LADYBIRD,LADYBIRD』(2013~2019)脚本・演出

・秋元康プロデュース劇団4 ドル50 セント『LAUGF DRAFT』(2020)脚本・演出



演出プロフィール





中村公平

演出家・俳優。

2000年、演出家・演出助手として活動開始。長谷基弘氏の元で演劇創作、ワークショップの基礎を学ぶ。中学校・高校での演劇授業、さいたまスーパーアリーナ「子どものための身体表現ワークショップ」など、講師として演劇振興・俳優育成にも注力している。SMA主催の劇団ハーベストに立ち上げから参加。自身の劇団レトロノートと同様、解散まで全ての作品の演出を担当。他にも劇団SET、電動夏子安置システムなど様々な劇団で演出として参加。近年は監督としてドラマ、MV等も制作するなど活動の幅を広げている。GORIZO STAGEでの演出は2019年以来2度目。



<主な活動>

■演出・演出助手・監督作品

・宮ヶ瀬ドラマ『サンキュービーバー-宮ヶ瀬探偵事務所(仮)-』監督

・パルコ劇場開場50周年記念シリーズ『ひげよ、さらば』演出助手(作・演:蓬莱竜太)

・COCOON PROJECT『広島ジャンゴ2022』演出助手(作・演:蓬莱竜太)

・serial number『secret war~ひみつせん~』演出助手(作・演:詩森ろば)

・アンカル『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』演出補(作・演:蓬莱竜太)

・GORIZO STAGE『エドアス!~大江戸キックアス~』演出(作:伊勢直弘)

・錦織激団『ばけものがでた 』演出(作:錦織純平)

・劇団ハーベスト全作品・演出/演技トレーナー担当





公演概要









GORIZO STAGE Vol.7『You Know My Name?』

公演期間:2023年11月15日(水)~11月23日(木祝)

会場:浅草九劇(東京都台東区浅草2丁目16-2 浅草九倶楽部 2F)



■出演者

三好大貴

柊木智貴

うじすけ

馬越琢己

飯田祐真

福島 大(ギター)



■スタッフ

作:早川康介

演出:中村公平

美術:八木橋貴之

照明:橋本 剛

音響:田島誠治

衣裳:清水喜代美

舞台監督:横尾友広

演出助手:中村靖子

宣伝美術:細見龍司

企画・製作:GORIZO



■チケット料金

一般指定席:6,600円

特典付き:8,800円(前方3列、特典付き)

(全席指定)



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/18-14:16)