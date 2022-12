[エヌ・シー・ジャパン株式会社]

PC向けオンラインゲーム『The Tower of AION(以下、タワー オブ アイオン)』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン))は、本日2022年12月7日(水)にライブサービス/クラシックサービスにてクリスマスイベント「CHRISTMAS FESTIVAL2022」の開催および特設サイト公開と、「アトレイアのホワイトクリスマス」「クリスマスログインボーナス」の開催をお知らせします。



<ライブサービス/クラシックサービス>

【開催期間】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~

【概要】

クリスマスイベント「CHRISTMAS FESTIVAL2022」の開催期間中、毎週クリスマス関連のイベントが開催されます。



本日12月7日(水)からは「アトレイアのホワイトクリスマス」、「クリスマスログインボーナス」など4つのイベントが開始されます。

翌週以降のイベント詳細は、本日公開された特設サイトで順次更新されますので、ぜひチェックしてみてください!



≪「CHRISTMAS FESTIVAL2022」特設サイトはこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/aion/2212christmas/



【開催期間】

【ライブサービス】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年1月11日(水) 定期メンテナンス前

【クラシックサービス】

2022年12月14日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年1月11日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

イベント期間中、各種族の首都「エリュシオン」「パンデモニウム」がホワイトクリスマス仕様になります。

さらに、首都に訪れたレベル10以上のキャラクターには、雪だるまに変身できるアイテム「[イベント][感情表現追加カード]雪だるま(3日)」を含む様々なアイテムを、ゲーム内のアンケートから1アカウントにつき1回プレゼントします!





≪「アトレイアのホワイトクリスマス」の詳細はこちら≫

https://event2.ncsoft.jp/1.0/aion/2212whitexmas/



【開催期間】

2022年12月7日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2023年1月3日(火) 23時59分

【概要】

開催期間中、ゲーム内アンケートにて毎日日替わりでアイテムを受け取ることができます。

もらえるアイテムは「ライブサービス」と「クラシックサービス」でそれぞれ異なる構成となり、クリスマスや冬をイメージした限定コスチュームや変身キャンディなど、様々なアイテムが獲得できます。



毎日忘れずにログインして豪華報酬を受け取りましょう!



≪「クリスマスログインボーナス」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/aion/Christmas2022





2009年7月に正式サービスの始まったMMORPG(※)でアジア、北米、ヨーロッパなど全世界60カ国で楽しまれています。

天族と魔族そして龍族、3つの種族が「飛行」によって、「縦×横」だけでなく、「高さ」の要素が加わった、360°の空間で飛翔を体感できます。醍醐味の一つである「要塞戦」は、天族と魔族の種族間で陣地をめぐった戦争であり、地上だけではなく空中でも繰り広げられます。プレイヤーが空を飛行しながら敵と戦う光景は、他のオンラインゲームでは決して体験することができません。

※Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略称で大勢の人が同時に参加できる。



タイトル The Tower of AION(タワー オブ アイオン)

ジャンル MMORPG

タワー オブ アイオン公式サイト https://www.ncsoft.jp/aion

タワー オブ アイオン クラシック公式サイト https://www.ncsoft.jp/aionclassic/

公式Twitter https://twitter.com/Aion_PR

NCJapan公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan



