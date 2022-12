[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン))は、2022年12月3日(土)に、公式生放送「りね2てれび プロデューサーレターライブ」の配信決定をお知らせします。



■公式生放送「りね2てれび プロデューサーレターライブ」が配信決定





【放送日時】

2022年12月3日(土) 午後7時 ~ 午後9時(予定)

【放送URL】

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=ttvD-iUrLRQ

【番組概要】

「りね2てれび プロデューサーレターライブ」では、統括プロデューサー新井による、質疑応答コーナーや2023年以降のロードマップなどをご紹介します。ぜひ、ご覧ください。

【出演者(敬称略)】

■サービスチーム

リネージュ2日本統括プロデューサー

新井友和(【FS】MCアライ)



≪「りね2てれび プロデューサーレターライブ」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/lineage2tv2212/





【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さなのに、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに参加し行う大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻です。 さらに世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。





リネージュ2ライブサービス公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

リネージュ2公式Twitterアカウント https://twitter.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード



エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP



(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2022年12月1日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-16:40)