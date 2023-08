[株式会社マッシュホールディングス]

それはまるで“五感へのギフト”。自分へのご褒美に、至福のバスタイムフルネスを。



株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、 トータルビューティーブランド「Celvoke(セルヴォーク)」は、 2023年9月14日(木)にセルフケアブランドeume(イウミー)とのコラボキットを全店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。







自分へのご褒美に、至福のバスタイムフルネス。



心と身体に意識を向けて

ゆっくりと自分と向きあう。



まるでどこかへトリップしたかのような、

日常のなかの、ほんのひととき。



頑張った自分へのご褒美に、

至福のバスタイムを。



そして、スペシャルなドリンクで

身体のなかからチャージして、

明日への活力を。



入浴タイムを特別な時間に変えるスペシャルセットが数量限定で登場します。



バスタイム フルネスとは









味覚:ドリンクを味わう

聴覚:水の音

視覚:石が溶けていく様、花の美しさ、明かりを落とし、キャンドルに火を灯して

嗅覚:硫黄の香り

触覚:石の振れた感覚

身体の五感に意識を集中させ、今を感じとるマインドフルネスを、バスタイムで行う“バスタイムフルネス”。

五感を研ぎ澄まし、自分自身に意識をむけて、ありのままの自分を受け入れて。

インナーリサージェンスリキッド&バスクォーツセット





Celvoke × eume のバスソルトとインナーリサージェンスリキッドの

限定スペシャルセットが数量限定で登場。



インナーリサージェンスリキッド&バスクォーツセット

限定 4,070円(税込)

【キット内容】

・インナーリサージェンスリキッド 30mL

・クォーツバスソルト ルビー ピオニー 60g



それはまるで“五感へのギフト”。

Celvokeで人気の「インナーリサージェンスリキッド」と、

Celvoke × eume の限定バスソルト「クォーツバスソルト ルビー ピオニー」が

セットになったスペシャルな限定品が登場。

自分へのご褒美に、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

至福のバスタイムで自分だけのバスタイムフルネスを。

セルヴォ―ク インナーリサージェンスリキッド







「糖鎖チャージ」に着目。世界初*1配合の「アナツバメ巣発酵液」と、相性の良い天然素材*2やハーブを厳選し、独自のブレンドで配合。体の状態を健やかに整えながら、美容効果をもたらしトータルでアプローチ。強くしなやかな美しい体づくりをサポートするドリンクです。

*1 2017年11月現在(当社調べ)、*2 植物や自然界に存在する物質を原料としているもの

クォーツバスソルト ルビー ピオニー







Celvoke × eume の限定バスソルトトライアルが新登場!まるで温泉のようにミネラルを豊富に含んだ、3億年以上の前のヒマラヤバスソルトに、無農薬で育てられたシャクヤク*3の花びらを加えた、見た目にも華やかな限定アイテム。湯舟の中でゆっくりととけていくバスソルトから硫黄の香りが広がり、体を芯から温めることで至福のバスタイムを。 *3シャクヤクエキス

クォーツバスソルト ご使用方法





一般家庭の浴槽(約200L)のお風呂に「適量(20g前後1~5個程度)」を付属の小袋に入れてご使用下さい。100%天然のため、海草の化石等が出る場合がございますが、品質に問題ありません。

※ホーローやステンレス浴槽の場合、天然硫黄分により変色する可能性がありますのでご使用にならないで下さい。

クォーツバスソルト 入り方のポイント





・眠りたい時間の90分ほど前

・39~40℃のぬるめのお湯に10~15分ほど

・肩までじっくりつかって身体を芯から温める

eume(イウミー)とは





No One Will Be Left Behind

自分を取り残さない、“わたし”との関わり



eumeの理念の土台になっているわたし自身との関わり方。

SDGsの基本理念となるNo one will be left behind / 誰一人取り残さないという言葉の中には、

社会や他者との関わりだけではなくその根源にあるわたし自身との関わり方に焦点が当てられています。

日常で感じる様々な感覚や感情、心と身体の変化。そのひとつひとつをわたしそのものとして感じ、取り残さない関わり方を提案しています。

Celvoke(セルヴォ―ク)とは





マッシュビューティーラボが展開する天然由来をベースにバイオテクノロジーを駆使したスキンケアと、 洗練モードを追求したメイクアップラインを取りそろえるトータルビューティーブランド。



Facebook https://www.facebook.com/Celvoke.official/

Instagram https://www.instagram.com/celvoke.jp/

Twitter https://twitter.com/celvoke_jp

公式サイト https://celvoke.com/

販売について





<発売日>

第1弾:2023年9月8日(金)

第2弾:2023年9月14日(木)

それぞれ公式オンラインストアではAM10:00より販売開始



<取扱い一覧>

店舗: Celvoke | Cosme Kitchen | Biople 七里が浜店

WEB: Celvoke | Cosme Kitchen | Biople

※Cosme Kitchenでは一部取扱いがございません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-22:16)