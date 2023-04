[株式会社小学館]









WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)をきっかけにあらたなファンを増やした野球界。開幕したばかりのプロ野球も3年ぶりの声出し応援が解禁になり、一層の盛り上がりをみせていますが、そんななか女性ファッション誌が人気球団と異色のコラボ。 働く女性のファッション誌『Oggi』(小学館)が、5月19日~21日に開催される横浜DeNAベイスターズのガールズイベント『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2023 Supported by ありあけハーバー』とコラボします! 今年のイベントコンセプトは「My First HAMASTA!~“はじめて”を楽しむ3日間~」。初めて横浜スタジアムを訪れた方も、いつも応援している方も、さまざまな「ハマスタデビュー」を体験できる特別な3日間。期間中は、女性ファン対象にスペシャルユニフォームが配布されるほか、『Oggi』がおしゃれに撮り下ろした写真をつかったべイスターズグッズをオフィシャルショップ「BAY STORE」各店舗で販売。Tシャツ(写真)やスマートフォンタブなど、試合観戦で活躍するグッズから日常生活で愛用できるグッズまで幅広く揃っていて、ベイスターズを盛り上げます!※グッズ詳細は後日、球団公式ホームページで発表いたします。

監督や選手がモデルさながらのファッションシューティング!





さらに、コラボは『Oggi』7月号(5月26日発売)の誌面でも!ベイスターズが誇るイケメンたちが誌面でファッション撮影に挑戦しています。ユニフォームから『Oggi』らしいきれいめシンプルコーデに着替えて、ハマスタを中心にファッションシューティグを敢行。今までにないレアなビジュアルをお届けします。 ファッション撮影に参加してくれたのは、佐野恵太選手、伊勢大夢選手、宮國椋丞選手、伊藤光選手、柴田竜拓選手、大田泰示選手、神里和毅選手の7名と三浦大輔監督。三浦監督(写真)は、こなれたチェックのジャケパンスタイルに。



醸し出すあこがれの上司感がとても素敵です(実は、三浦監督の『Oggi』登場は今回が2回目。7年前の誌面で「1か月コーデ」に登場したことも!) ほかにもWBC組のふたり、絶対的エースの今永昇太選手、主砲の牧秀悟選手もユニフォーム姿で参戦。 誌面では監督・選手への一問一答も掲載し、野球選手としての仕事論から、プライベートに迫るインタビューまで盛りだくさん。レアなカットとインタビューは、切り離せるブックインブック仕様でお楽しみいただけます。

アスリートを通して毎日がんばるヒントや活力を届けたい





今回のコラボについて塩谷薫『Oggi』編集長はその狙いをこう話します。 「“働く私”を応援するファッション誌『Oggi』として、ときには厳しい局面を乗り越えて前に向かうアスリートの方々の言葉やチームで共に目標に向かっていく様は、読者やユーザーのみなさんが毎日がんばるヒントや活力になるのではないか、それをお伝えすることが私たち雑誌メディアの使命のひとつではないか、と常々考えております。横浜、という地元に根付き、三浦監督と共に一致団結して今シーズンのスタートをきられた、話題も期待も満載の横浜DeNAベイスターズ。ファッション誌ならではの素敵な写真と、頂点を目指す選手のみなさんの心に響くメッセージを、ぜひ多くの方々にお届けできたら幸いです」 一方の横浜DeNAベイスターズもその趣旨に賛同。 「当初は、5月19日~21日に開催する『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2023 Supported by ありあけハーバー』を『Oggi』読者の皆さまにご紹介したいという想いで始まったこの企画ですが、監督・選手のインタビューとファッション撮影に発展しました。『Oggi』読者の皆さまには、これを機に横浜DeNAベイスターズの選手、またチームを知っていただくきっかけになって欲しいと思っております。また既にファンでいてくださる皆さまには、監督、選手の球場では見られない姿やプロとして仕事に向き合う姿勢に、改めて心を掴まれると思いますので、ぜひ楽しんでいただきたいです!」(クリエイティブ・コミュニケーショングループ グループリーダー飯島征士さん) チームは、一昨年の最下位から大きく躍進し、昨年は一気にリーグ2位でフィニッシュ。今年は25年ぶりのリーグ優勝、日本一に大きな期待がかかり、いつも以上に盛り上がりを見せる横浜DeNAベイスターズ。ぜひ、『Oggi』を片手に観戦してみるのはいかが?



