[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン))は、2022年11月23日(水)より、ワールドコンテンツ「ウィンダウッド占領戦」を開催することをお知らせします。



■期間限定ワールドコンテンツ「ウィンダウッド占領戦」





【開催期間】

2022年11月23日(水) ~ 2022年12月21日(水)

【初回開催日程】

2022年11月24日(木) 19時30分~

【概要】

イベント期間中、毎週木曜日及び金曜日の19時30分より「ウィンダウッド占領戦」が開始されます。

「ウィンダウッド占領戦」は、異なる5つのワールドのレベル85以上のキャラクターが、ランダムに3つの騎士団に割り振られ、特定の地域の占領をめぐって戦うイベントです。

占領戦開始とともに、ウィンダウッド守護領地内の中央にあるガーディアンタワーを破壊、及び周辺の占領地域内にいる敵の騎士団所属のキャラクターの討伐を目指します。

ガーディアンタワーを破壊時、周辺の占領地域内にいるキャラクターが最も多い騎士団が占領完了となります。

その後、占領戦終了時間まで各騎士団で占領地域を取り合います。

「ウィンダウッド占領戦」終了時に占領していた騎士団が勝利となり、アデナ報酬及び専用レイドの参加権を獲得することができます。

専用レイドには、ウィンダウッド城内に出現するポータルより参加することができ、専用レイドボス討伐時、伝説武器「レッドシャドウ デュアルブレード」や「槍術書(プレッシャー:デス リコール)」などのスキル書を一定の確率で獲得することができます。詳細は、公式サイトのお知らせページをご確認ください。



≪「ウィンダウッド占領戦」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2211Windawood





■ゲーム概要





『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。



タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG(多人数同時参加型RPG)

利用金額 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage

公式Twitter https://twitter.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP



(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.



※当プレスリリースの内容は2022年11月23日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/23-13:46)