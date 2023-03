[株式会社スペースシャワーネットワーク]

株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:林 吉人)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、小田和正が2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興を願い制作した楽曲「その日が来るまで」を初披露した全国ツアー「KAZUMASA ODA TOUR 2011“どーも どーも”その日が来るまで」の模様を収録した映像作品『小田和正コンサート“どーもどーも”その日が来るまで in 東京ドーム』を4月9日(金)にノーカット完全版放送でお届けいたします。













2011年4月20日、約6年ぶりのオリジナル・アルバム「どーも」を発表。オリコン1位最年長記録を更新し好状況の中、2011年5月7日、長野BIG HATを皮切りに「KAZUMASA ODA TOUR 2011“どーも どーも”その日が来るまで」がスタートした。このツアーは、「Tour2008今日も どこかで」から2年5ヶ月ぶりの全国ツアーで、5大ドーム(札・東・名・大・福)8公演を含む全国31会場59公演74万人を動員し、当時、単独アーティストとして最多動員数&史上最年長ドームツアー更新という大記録を樹立したツアーでもある。本作は、東京ドーム公演と東北の為に書き下ろした新曲「その日が来るまで」を収録した待望のライブ映像となっている。ノーカット完全版放送。



01.OPENING

02.明日

03.ラブ・ストーリーは突然に

04.こころ

05.正義は勝つ

06.誰れも どんなことも

07.こたえ

08.たしかなこと

09.若葉のひと

10.秋の気配

11.メドレー

(1) I LOVE YOU~(2)切ない愛のうたをきかせて~(3)goodtimes & badtimes~

(4)めぐる季節~(5)水曜日の午後~(6)少年のように

12.緑の街

13.風の坂道

14.― ご当地紀行ダイジェスト ―

15.グッバイ

16.メドレー

(1) 思いのままに~(2)愛を止めないで~(3) the flag

17.やさしい雨

18.Yes-No

19.キラキラ

20.伝えたいことがあるんだ

21.緑の日々

22.今日も どこかで

23.さよならは 言わない

24.東京の空

25.hello hello

26.またたく星に願いを

27.ダイジョウブ

28.言葉にできない

29.YES-YES-YES

30.君のこと

31.その日が来るまで

32.ENDING

※メドレー含む全36曲



【番組情報】

「小田和正コンサート"どーもどーも"その日が来るまで in 東京ドーム」

放送日時:4/9(日)20:00~22:45

番組ページ|https://www.spaceshowertv.com/program/special/2304_odakazumasa.html





(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/11-16:16)