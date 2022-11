[エヌ・シー・ジャパン株式会社]



PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役:金 澤憲(キム テクホン)以下、エヌシージャパン)は、本日2022年11月18日(金)から2023年1月4日(水)の間、TCA「東京コミュニケーションアート専門学校」と協同で実施する、産学連携プロジェクトにて、学生による「キャラクター衣装制作」「CM制作」作品を対象とした、人気投票を実施します。



■学生による「リネージュ2」の「キャラクター衣装制作」「CM制作」作品を人気投票!





今回、次世代のクリエイターを志す、TCA「東京コミュニケーションアート専門学校」の学生の方に、職業教育学習の一環として、「リネージュ2」の「キャラクター衣装制作」「CM制作」作品を制作、応募していただきました。

本日開設された特設サイトにて、応募いただいた方々の作品をぜひご覧いただき、優れていると思われる作品を3点選んで投票してください。

2022年2月10日(金)に、「リネージュ2」サービスチーム並びに、特設サイトからの投票を通じ、最優秀賞(1名)、優秀賞(2名)、特別賞(3名)、計6作品を決定、発表いたします。

最優秀作品に選ばれたキャラクター衣装原案は「リネージュ2」ゲーム内に実装され、CMは生放送やインターネット広告などにて公開されます。



■「リネージュ2キャラクター衣装制作」「リネージュ2CM制作」人気投票について

【特設サイトURL】

https://event2.ncsoft.jp/1.0/lineage2/2211sangakurenkei/

【投票期間】

2022年11月18日(金) ~ 2023年1月4日(水) 定期メンテナンス開始前まで

【投票参加特典】

「ライブサービス」

フレヤのストーム スクロールイベント 50個

「クラシックサービス」

甘い恩寵クッキー刻印 50個

「アデンサービス」

恩寵クッキー刻印 50個

※投票参加特典は、投票に参加したアカウントにクーポンで配布されます。

※投票の参加には、NCSOFTアカウントが必要です。

※一度投票すると後から変更できませんのでご注意ください。

※クーポン配布日:2023年2月8日(水)定期メンテナンス終了後順次配布予定。

【優秀作品発表について】

優秀作品については、下記のイベントにおいて発表・表彰されます。

・結果発表・表彰式:we are TCAイベント内

・開催日時:2023年2月10日(金)

・会場:幕張メッセ 国際展示場11ホール(予定)

【作品展示】

1次審査通過作品は、以下のイベントにおいて展示されます。

・イベント名:2022JIKEI COM「Game&e-Sports SHOW -若きクリエーター展-」

・特設サイト:https://www.jikeicom.jp/gameshow/

・展示日時:2022年11月22日(火) 午前11時~午後6時

2022年11月23日(祝水) 午前10時~午後5時

・会場:幕張メッセ 国際展示場メインホール3

※一般参加の方は、特設サイト内「観覧のお申し込み」フォーム「一般の方」より観覧登録が必要です。ご注意ください。

※2022年11月23日(祝水)当日、午前11時頃から午後4時頃まで「リネージュ2」統括プロデューサーの新井友和が会場内を周ります。新井に声をかけていただくと、会場だけの特別アイテムチケットがもらえます。(各サービスでおひとり様1回まで)

【作品投票について】

「リネージュ2」サービスチームや日頃プレイされているお客様からの人気投票を行い、最優秀賞(1名)、優秀賞(2名)、特別賞(3名)を選出します。

※優秀作品については、「リネージュ2」公式サイトに一定期間掲載されます。



■7月22日(金)に学校内で事前説明会を実施。











今回、TCA「東京コミュニケーションアート専門学校」と共同で産学連携プロジェクトを実施するにあたり、7月22日(金)に、東京コミュニケーションアート専門学校内にて、『リネージュ2』統括プロデューサーの新井友和が、学生の方々に向け今回の産学連携プロジェクトについて説明会を実施しました。



■今回の産学連携プロジェクトへの期待

同校の在校生であるゲームグラフィック&イラストレーションマスターコースの小林由美さんは、「自由にデザインするだけではなく、実装されることを考えながら企画することは非常に勉強になります。もし自分がデザインした衣装がゲームに実装されたら、とても嬉しいですね。」と、「キャラクター衣装制作」企画に期待をしています。

また、動画&映像クリエーター専攻科の福士雅治さんは、「18年前から運営されているゲームなので、例えば自分と同じくらいの若者にどう伝えたら良いのかを考え、また今回の作品制作を通じて、知らない人に伝える能力が上がれば良いと思っています。」と、「CM制作」企画への応募の意気込みを話されていました。



【ゲーム概要】





NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽なプレイ感にも関わらず、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに参加し行う大規模な攻城戦やレイドボス討伐は圧巻です。 さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々がゲーム内を彩り、長年愛され続けています。



リネージュ2ライブサービス公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2クラシックサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/

リネージュ2アデンサービス公式サイト https://www.ncsoft.jp/lineage2aden/

リネージュ2公式Twitterアカウント https://twitter.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード





エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP





