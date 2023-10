[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

期間=2023年10月18日(水)~10月24日(火)

場所=大丸京都店 地階ごちそう パラダイス ウイークリーセレクトスイーツ

※いずれも数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。







THE chocola ザ ショコラ冷凍 1本 4,000円(税込)〈各日限定数100〉







チョコレートの雲のような口溶け

新鮮な卵白と濃厚なバターを混ぜ合わせた‘超’微粒子状のメレンゲを使用することで、チョコレートの雲を食べているような未体験の食感を実現。口の中でしっとり溶けるTHE chocolaが、あなたを夢中にさせます。

カカオに懸けるこだわり

エクアドルの農園で栽培された、希少価値の高いアリバ種を中心に3種類のカカオ豆を独自のバランスでブレンド。口の中で芳醇かつフローラルな果実の香りが広がります。

シンプルで上質な素材

THE chocolaを構成するのは、上質なカカオ・卵・生クリーム・バター・てんさい糖・塩のみ。皆様に安心して召し上がっていただくために、グルテンフリーかつ、ミネラルやオリゴ糖を含むてんさい糖を使用して製造しています。





THE chocola 抹茶 ザ ショコラ マッチャ冷凍 1本 4,800円(税込)〈各日限定数10〉







チョコレートの雲のような口溶け

新鮮な卵白と濃厚なバターを混ぜ合わせた‘超’微粒子状のメレンゲを使用することで、チョコレートの雲を食べているような未体験の食感を実現。口の中でしっとり溶けるTHE chocolaが、あなたを夢中にさせます。

超低温の火加減により半生の状態に仕上げる事で、抹茶の風味を心ゆくまで感じて頂けます。

抹茶に懸けるこだわり

旨味とコクが強く出る深蒸し製法で作られた西尾の抹茶を使用し、原料となる甜茶は異なる三箇所の茶園から採れた品種(さみどり・おくみどり・やぶきた)を使用する事で味に奥行きを加えました。

シンプルで上質な素材

THE chocola 抹茶を構成するのは、厳選された上質な抹茶・カカオ・カカオバター・卵・生クリーム・バター・てんさい糖・塩のみ。皆様に安心して召し上がっていただくために、グルテンフリーかつ、ミネラルやオリゴ糖を含むてんさい糖を使用して製造しています。





How to eat 召し上がり方





全解凍

召し上がりたいタイミングの8~10時間前に、10℃前後の冷蔵庫内でゆっくりと完全に解凍してください。

※賞味期限は解凍より5日間となります。

カット

お好みのサイズでカットをしてください。

(おすすめの厚みは6等分です)

※湯煎などであたためたナイフでカットすると、断面が美しく仕上がります。

アレンジ

THE chocolaの適温は10~15℃です。

好みに合わせて生クリームや季節のフルーツを添えることで、より美味しくお召し上がりいただけます。



THE potato ザ ポテト冷凍<9~11月限定> 3,200円(税込)







1箱(スイートポテト チーズクリーム入り 4 個、スイートポテト カスタードクリーム入り 3 個)



Cream クリームについて

THE potatoは2種類のクリームでお楽しみいただけます。



チーズクリーム

まろやかな酸味のクリームチーズに、爽やかなレモンの香りを添えて、紅まさりの⽢さを引き立てます。





カスタードクリーム

バニラ香るクリーミーなカスタードクリームと、紅まさりのマリアージュで、一体感が生まれます。



ザ ポテト冷凍 How to eat 召し上がり方





冷蔵庫で3時間

しっかりと解凍した状態で⼆種類のスイートポテトをお楽しみください。

常温で2時間

常温で解凍することでまろやかさが増し、紅まさりの香りやクリームの味わいをよりお楽しみいただけます。

オーブントースターで3分

常温にて2時間解凍後、オーブントースターで3分程度温めていただくと、紅まさりの香りを優雅にお楽しみいただけます。





Chocolate artist / THE ブランドオーナー







澤田 明男 Akio Sawada

MESSAGE

僕がチョコレートアーティストとなるきっかけはお客様の感動でした。

お客様が喜ばれる姿が僕にとっては生きがいとなり追求しているうちに、チョコレートアートで世の中に感動を与えることが目的となりました。

そこで僕の理念をより多くの皆様にお届けするために、食に係る体験を中心に展開するブランドとして “THE” を立ち上げることに至りました。

「EAT・ART・GIFT」という3つの体験を中心に、皆様へ感動を伝えます。

あなたの BEST を目指して。







