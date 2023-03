[株式会社スペースシャワーネットワーク]

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)が運営する、日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは7ORDERの特別番組『7ORDER / QUESTION ? ―1年後―』 を3月15日(水)22時より放送致します。







デビューから3年目を迎える7人組アーティスト7ORDERが3/8に待望の3rd アルバム『DUAL』をリリース!

今作でチームコンセプトのバンドとダンス、『DUAL』=⼆つの異なる要素を併せ持つ、今の時代を切り取る7人が更なる進化を遂げる。

スペースシャワーTVではニューアルバムのリリースを記念して7ORDERの特別番組「7ORDER / QUESTION ? ―1年後―」をオンエア!



2022年2月にスペシャプラスにて放送された「7ORDER / QUESTION ?」から約1年、最新アルバムに関するインタビューはもちろん、1年前と同じ質問をぶつけ、メンバーの変化を知ることができる構成になっている。

今作ではメンバー全員が楽曲制作に関わっているがより濃く制作に携わる真田佑馬中心に制作過程や、メンバーが一番好きな曲などでアルバムの魅力を掘り下げる。





1年前と同じ質問コーナーでは、お金と名声、どちらが欲しい?性格が悪いけど有能な人、性格が良いけど仕事があまりできない人、一緒に仕事をするならどっち?戦争はなくせると思う?ドラゴンボールが集まった!願いをかなえるなら何?などの問いにメンバーから個性的な答えが返ってくる。

今回もどんな討論がされたのか?ぜひ放送でチェック!

【7ORDER Profile】

安井謙太郎(Vocal,Guitar)真田佑馬(Guitar,Vocal)諸星翔希(Sax,Vocal) 森田美勇人(Bass,Vocal)萩谷慧悟(Drums,Vocal) 阿部顕嵐(Vocal,Guitar)長妻怜央( Keyboards,Vocal )の7人により2019年5月に始動。

「バンド」と「ダンス」、2つのパフォーマンス・スタイルを自由に行き来し、唯一無⼆のエンターテインメントをセルフプロデュースする7人組アーティスト。

個々でも俳優、声優、映画プロデューサー、ファッションデザイナーなど音楽以外でも積極的な表現・創作活動を行なっている。

2021年1月13日、1stアルバム『ONE』、LIVE DVD/Blu-ray『UNORDER』でメジャーデビュー。

デビュー日の日本武道館2daysを⽪切り1stワンマンツアー「WE ARE ONE」(全8公演)を開催。

7月7日、メジャー1stシングル「⾬が始まりの合図 / SUMMER様様」、LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』をリリース。

7月から全国7都市で開催された初のライブハウスツアー「武者修行TOUR ~NICE“TWO” MEET YOU~」(全20公演)のチケットは即日完売。11月から2022年2月にかけて、初の全国ホール・アリーナツアー「7ORDER LIVE TOUR 2021-2022「Date with.......」」(全33公演)を開催し、自身最大の8万5千人を動員。

2022年2月2日、メジャー2ndアルバム『Re:ally︖』、LIVE DVD/Blu-ray『7ORDER 武者修行TOUR ~NICE ”TWO”MEET YOU~』をリリース。3月30日には阿部顕嵐の初主演映画『ツーアウトフルベース』主題歌として2ndシングル「レスポール」をリリース。続く8月24日にリリースされた3rdシングル「Power」はメジャー1stシングルに並ぶオリコンウィークリーチャート初登場2位を獲得。9月からのLIVE TOUR 「7ORDER LIVE FACTORY~脱⾊と着⾊~」(全23公演)を成功に収め、11月16日、TV アニメ「農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。」オープニングテーマと安井謙太郎出演の映画『死神遣いの事件帖-月花奇譚-』主題歌が収録された両A 面シングル「Growing up /爛漫」をリリース。

2023年春には3rdアルバムのリリースと全国ホール・アリーナツアーの開催が決定。

【番組情報】

『7ORDER / QUESTION ? ―1年後―』

出演:7ORDER

<番組HP>https://www.spaceshowertv.com/program/special/7order_sp.html

<放送日程>3/15(水)22:00~23:00





