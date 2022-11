[サッポロホールディングス ]

“ビール好き”(注1)さまぁ~ずのお二人による「今、これありだな!」コントのような掛け合いに注目!





サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、「サッポロ The DRAFTY」の新CMサッポロ The DRAFTY「この後お客さんが来るんだよ篇」を、11月1日からWEB限定で公開します。











「サッポロ The DRAFTY」は、ビール好き(注1)のお客様の新しい選択肢として提案するアルコール度数0.7%の微アルコールビールテイスト飲料です。



今回のWEB限定 新CMはビール好き(注1)のさまぁ~ずのお二人が、飲みたいけど飲めない。正に微アルコールビールテイスト飲料を楽しんでいただける「今、これありだな!」と思える分かりやすいシチュエーションを描くシリーズ最新作で、より多くのビール好き(注1)の皆さまに共感していただくことができる内容になっています。



「これぞ、さまぁ~ず!」と感じさせる息の合ったやり取りや、お二人ならではの表情と声色の演技にぜひご注目ください。

(注1)本品はビールではありません。



■WEB限定 新CM概要

1. タイトル

サッポロ The DRAFTY「この後お客さんが来るんだよ篇」(15秒)



2.公開日

2022年11月1日 正午

※サッポロ The DRAFTYのブランドサイト等でWEB限定 新CMを公開します。

https://www.sapporobeer.jp/the_drafty/



3.内容

「微アルコールビールテイスト飲料」ってどんなタイミングやシチュエーションで楽しむ商品なのか、を分かりやすく「今、これありだな!」と思えるシチュエーションをシリーズで描くことで、より多くのビール好き(注1)の皆さまに共感していただくことができる内容になっています。ビール好き(注1)代表、さまぁ~ずのお二人による「これぞ、さまぁ~ず!」と感じさせる息の合ったやり取りや、お二人ならではの表情と声色の演技を、ぜひお楽しみください。



4.エピソード

正に微アルコールビールテイスト飲料を楽しんでいただける「今、これありだな!」と感じていただくことができるシチュエーションを描くにあたり、前回のCM撮影時にインタビューで伺った、さまぁ~ずのお二人が実際に飲まれているタイミングやシチュエーションを踏まえて仕上げました。

「飲みたいけど、飲めない。でも飲みたい!」といった心の葛藤を、お二人のナチュラルなやり取りで表現していただきました。

撮影が進むにつれ、お二人のテンションも高まり、ユニークな表情やリアクションに笑いが起きる場面もあり、現場は終始賑やかな雰囲気となりました。

大竹さんの自宅での掃除風景を彷彿とさせる?エプロン姿にはたきを持ったスタイルは必見です。

ラストカットのワイプの演技、表情にも注目して是非、ご覧ください。



5.キャラクター

さまぁ~ず(大竹一樹/三村マサカズ)

大竹一樹(ボケ)、三村マサカズ(ツッコミ)によるお笑いコンビ。

1988年結成。結成当時のコンビ名はバカルディだが、2000年に現在のコンビ名さまぁ~ずに改名。

現在では数多くの冠番組を持ち、絶大な人気を誇っている。



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール(株)お客様センター

