特番に先駆けて「化け猫」のライブ映像をスペシャオンデマンドで無料配信スタート!



株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTV(※)は、キタニタツヤが自身初のホール公演として昨年12月2日に開催した「LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2」のライブを独占放送、スペシャオンデマンドにて同時公開をいたします。







数多くの楽曲提供や演奏参加など、シンガーソングライターの枠を超えて活躍するキタニタツヤが、昨年12月2日(金)に自身初のホール公演となる「LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2」を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催。





今回スペースシャワーTVでは、ゲストアーティスト・神はサイコロを振らないの柳田周作の登場や、初のホーンセクションを交えた演奏など、濃密で貴重な一夜となったこのライブの模様を、3月16日(木)23時より60分の特別番組として独占放送!また、スペシャオンデマンドでも放送と同時に番組配信がスタートし、 1ヶ月間アーカイブされる。







さらに今回、本番組の放送・配信に先駆けて、スペシャオンデマンドにて彼の最新曲「化け猫」のライブ映像の配信がスタート!3月15日(水)までの期間限定で無料公開されているので、是非チェックしてほしい。



****

▼番組情報

番組タイトル:キタニタツヤ "LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2" at LINE CUBE SHIBUYA

スペースシャワーTV放送日程:3/16(木)23:00~24:00

スペシャオンデマンド配信期間:3/16(木)23:00~4/15(土)23:59



全ての詳細は番組HPへ

https://www.spaceshowertv.com/program/special/2303_kitanitatsuya.html

****

▼スペシャオンデマンド先行配信情報

番組タイトル:キタニタツヤ「化け猫」LIVE from LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2

配信期間:3/1(水)12:00~3/15(水)23:59

配信URL:https://vod.spaceshower.jp/p/1L001_087410_2303160

※こちらの動画は無料コンテンツです。

※ご視聴には無料会員登録が必要です。支払い登録は不要となります。

****





※音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)



