2月27日(月)19時30分~ (19時開場) 主婦の友社(目黒セントラルスクエア)にて



話題の書籍『世界の家の窓から 77カ国201人の人生ストーリー』監修者来日記念イベント開催!









株式会社主婦の友社は、昨年9月に全世界で話題沸騰のサイト「VIEW FROM MY WINDOW」を日本版書籍『世界の家の窓から 77カ国201人の人生ストーリー』(https://www.amazon.co.jp/dp/4074522683)として発売しました。「VIEW FROM MY WINDOW」とは世界中の人々が「自宅の窓からの風景写真」と、まつわるエピソードを投稿するFacebook上のコミュニティーです。



【Facebook グループ】https://www.facebook.com/groups/viewfrommywindow

【公式サイト】https://viewfrommywindow.world/



全世界が自宅での生活を余儀なくされたコロナ禍初期の2020年に開設されると、そこにしかなく、それでいてどこにでもある日常風景と、添えられたそれぞれの奥深い人生ストーリーが、孤独のさなかにいた世界中の人々の共感と感動を呼び、いまでは登録者が340万人を突破。日本版書籍では、オーロラが輝くノルウェーの窓辺、ゾウがおやつを食べにくるボツワナの窓辺、ロバが牛乳配達に出かけるスーダンの窓辺、桜の小径を臨む日本の窓、窓ガラスに飛散防止のガムテープが貼られたウクライナの窓など、印象的な投稿を集め、話題となっています。







この度、本書の監修者であり「VIEW FROM MY WINDOW」の創設者である、バーバラ・デュリオさんが初来日!

来日を記念し、2月27日(月)19時30分より、書籍に大きな感銘を受けたという国際派タレントのLiLiCoさんをゲストに招き、トークセッションを開催します。

バーバラさんがどのような思いでこのコミュニティを創設したのか、LiLiCoさんが感動した「世界の家の窓」は?など、世界への想いをはせるとともに、次の旅へのヒントになるこの貴重なイベントにぜひご参加ください。











日時





2023年2月27日(月)

開場19:00 開演:19:30~(トークショー後にサイン会もあります)



19:30~20:30 トークショー

20:30~ サイン会(ご希望の方)



*当日、『世界の家の窓から 77ヵ国201人の人生ストーリー』をご持参いただきましたら、バーバラさんよりサインを入れさせていただきます。会場にて即売会もあり。







募集人数・参加費





限定60名! 無料 *お座席は自由席になります。







会場





〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目1番1号

目黒セントラルスクエア 主婦の友社 6Fカフェスペース



JR山手線、東京メトロ南北線、都営三田線、東急目黒線

いずれも「目黒駅」徒歩1分 (駐車スペースの用意はありません)

https://shufunotomo.co.jp/company/about.php







応募締め切り





2023年2月24日(金)15:00

*ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。









イベントの詳細や申し込みはこちらから▼(Peatix)





https://peatix.com/event/3488160

上記ページ内の注意事項を熟読の上、ご了承いただける場合に限り、本イベントへお申し込みください。

お申し込みをされた時点で、内容に同意したものといたします。









◆登壇者/LiLiCoさん(タレント)







1970年スウェーデン・ストックホルム生まれ。18歳で来日、1989年から芸能活動スタート。 TBS「王様のブランチ」に映画コメンテーターとして出演、フジテレビ「ノンストップ!」 「魔女に言われたい夜」など、出演番組も多数。 ラジオやイベントにも出演するほか、アニメの声優やナレーション、女優などマルチに活躍する映画コメンテーター。2011年ネイルクイーン協会功労賞受賞、2013年ベストジーニスト協議会選出部門受賞などファッションにも意欲的に取り組み、バッグやジュエリーのデザイン、プロデュースも手掛ける。









◆登壇者/バーバラ・デュリオさん(VFMW創設者)







ベルギーとオランダを拠点に活動するデザイナー。2020年3月、コロナウイルスが急拡大し、各国でロックダウンが始まるなか、Facebookグループ「VIEW FROM MY WINDOW」(https://www.facebook.com/groups/viewfrommywindow/)を開設、アムステルダムのホームオフィスの窓から写した1枚の写真を投稿。そこにしかなく、どこにでもある日常風景、添えられたコメントの味わい深いライフストーリーが共感と感動を呼び、欧米を中心に爆発的にシェアされ、1か月で200万人が登録。2023年にはメンバーは340万人を突破。







書籍『世界の家の窓から』について









書名/世界の家の窓から 77ヵ国201人の人生ストーリー

編者/主婦の友社

定価/1,815円(税込)

発売日/2022年10月31日発売

サイズ・ページ数/A5判、256ページ

ISBN/9784074522682

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074522683/

電子書籍あり















