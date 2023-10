[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

■会期:2023年10月11日(水)~10月17日(火) ■場所:大丸福岡天神店 本館1階 アンテナプラス ■時間:午前10時~午後8時



「くまもとモンカフェ produced by パティスリー・ジョルジュマルソー」。

九州・福岡が誇る人気のパティスリー「パティスリー・ジョルジュマルソー」と、熊本のこだわりの生産者を掛け合わせ!大丸福岡天神店でしか味わえない限定メニューも登場する「くまもとモンカフェ produced by パティスリー・ジョルジュマルソー」が期間限定で登場します!





STORY





熊本県産の農水産物や加工品など、熊本のおいしいものを「くまもとモン」としてブランド化を図っている熊本県。

その「くまもとモン」が大丸福岡天神店をジャックする特別企画「くまもとモン×博多大丸」を開催するにあたり、熊本の魅力に福岡を代表するシェフパティシエの技術が加われば、さらにスペシャルなスイーツが出来上がるのではと立ち上がったこのプロジェクト。

そのスペシャルなスイーツをぜひ店頭で食べていただきたい!と期間限定・大丸福岡天神店限定のスペシャルカフェ<くまもとモンカフェ produced by パティスリー・ジョルジュマルソー>がオープンすることになりました。



福岡市にある「パティスリー・ジョルジュマルソー」でシェフパティシエを務める江藤元紀さん。

大丸福岡天神店で九州の活性化に取り組む九州探検隊のアテンドで、限定メニューづくりに向けてこだわりの生産者を訪ねメニューの開発を行いました。





山鹿市「古川農園」・和栗の天然の甘さを活かしたスペシャルパフェ《KUMARON》





●山鹿市の和栗について

山鹿市の北東部・旧鹿北町地区は、年間約100トン(山鹿市全体では約350トン)もの和栗を生産する西日本一の産地。



実割れや害虫の被害が少なく、品質は日本一との呼び声が高いのがこの地の和栗の特徴。

歴史は古く、明治時代初期から栽培が行われてきました。全国的に知られる「利平」をはじめ、「銀寄」「美玖里」など大きさや香り、味わいの違う約10 種類もの和栗が出荷されています。



●古川農園について

くまもとモンカフェのスペシャルメニュー開発のために尋ねたのは、JA鹿本の鹿北支部栗部会会長でもある古川信義さんの古川農園。



古川さんは、先代である父の代から栗農家を営んでおり、太く成長した幹を持つ樹齢60年を超える栗の古木は父からのバトンだと話します。

それぞれの品種の特徴的な甘みや香りを際立たせるために、気候に応じて丁寧な手入れをすることで、適度な水分を含んだ甘く香りの良い栗の実が育ちます。





●スペシャルメニュー《KUMARON》[各日80食限り]税込2,500円



古川さんが育てた和栗「銀寄」を使用して開発した、スペシャルメニュー。

「銀寄」は、実そのものが持つ甘さが魅力の品種です。

ペーストやブリュレ、アイスなどふんだんに盛り込んで、和栗のパフェ《KUMARON》が完成!

チョコレート細工やクッキー、アイス、栗などで作られた上部の装飾は、熊本城をイメージしています。





玉名郡「にしだ果樹園」・青い柑橘の様々な香りと味を活かしたスペシャルスイーツ《スーパームーン》





●にしだ果樹園について

玉名郡玉東町にある「にしだ果樹園」。

にしだ果樹園では熟したものだけでなく、柑橘類を青い実のまま出荷しています。

早い段階で実を間引く「摘果」は獣害予防だけでなく、食べ頃になる前の柑橘特有の酸味を活かした味わい方や調理法などを合わせて提案することで、新たな魅力を発信できると考えたから。



にしだ果樹園の西田さんは、太陽の動きと月の満ち欠けに合わせて植物の生態を理解し、収穫、草刈り、剪定などのタイミングを決める栽培方法「月読み栽培」を研究・実践し、年間を通して様々な果物を生産しています。

肥料も農薬も使わず、月例によって行う作業を決める自然農法は、茶道を学んだことからも繋がっているそう。

茶室という空間で、そこにあるものすべてが共存することで調和を生み出すように、農園も雑草や虫を排除せず共存することでおいしい果実ができるのではないかと考え独自の農法に取り組んでいます。



●スペシャルメニュー《スーパームーン》税込650円



にしだ果樹園のこだわりの“月読み果実”という物語もスイーツに仕立てたいと、スーパームーンの日に収穫された穏やかな甘みを感じる青みかんの果汁と果肉をたっぷり使った《スーパームーン》。

満月の日に収穫した柑橘を使った神秘的な魅力を感じるスペシャルスイーツです。

鮮やかなオレンジ色のマスカルポーネムースでスーパームーンを表現しています。





GOOD MUSIC GOOD COFFEEがコンセプト!「STEREO COFFEE」も限定出店します





ゆっくり音楽を楽しみながらおいしいコーヒーが飲める路地裏のコーヒースタンド「STEREO COFFEE」。

「くまもとモンカフェ produced by パティスリー・ジョルジュマルソー」の開催に合わせて、限定出店いたします。

STEREO COFFEEにてご提供した熊本を代表する2ロースターによる珈琲に加え、くまもとモンカフェ限定のメニューも登場します!



また、STEREO COFFEEの一番の魅力は音楽!

渡辺通りの店舗でも、巨大な2台のJBLのスピーカー、アンプはMcIntoshと妥協のない最高の音響空間が広がっています。

くまもとモンカフェでは、店舗とはまた違うスピーカーで、特別な空間作りにもご協力いただきます。

大丸福岡天神店限定のくまもとモンカフェ特別メニューをご紹介します。



●にしだ果樹園×STEREO COFFE月読み蜜柑水出しコーヒー 税込660円



にしだ果樹園の濃厚な生搾りの月読み蜜柑ジュースを水出しコーヒーで贅沢に割り、さっぱりと飲みやすいドリンクに仕上げました。

蜜柑ジュースの濃厚さはそのままに、コーヒーの苦みが良いアクセントになっています。



●にしだ果樹園×STEREO COFFE月読み柚子自家製ジンジャーエール 税込660円



スパイスの効いたSTEREO COFFEEのジンジャーエールが、にしだ果樹園の濃厚な柚子ジュースによって更にスパイシーに、そして爽快感も増したドリンクとなりました。













※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。





アクセス:

西鉄電車「福岡(天神)駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」



住所:810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL:092-712-8181(代表)



【大丸福岡天神店】

HP:https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE:https://lin.ee/aBzxP4w

Instgram:https://instagram.com/daimaru_fukuoka?utm_medium=copy_link

Twitter:https://twitter.com/daimarufukuoka?s=11



