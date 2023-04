[株式会社東京ニュース通信社]

「仮面ライダーギーツ キャラクターブック OUR DESIRE」4月3日(月)発売



「週刊TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する株式会社東京ニュース通信社は、「仮面ライダーギーツ キャラクターブック OUR DESIRE」を本日4月3日(月)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。







ますます盛り上がる「仮面ライダーギーツ」(テレビ朝日系)の登場人物を演じるキャストのインタビュー&ビジュアルムックが、本日発売。理想の願いをかなえるため、生き残りを懸けて戦うゲーム「デザイアグランプリ」に参加する仮面ライダーたち(浮世英寿、桜井景和、鞍馬祢音、吾妻道長)や、ゲームの運営(ツムリ、ニラム)、そして仮面ライダーのサポーターたち(ジーン、ベロバ)の魅力を詰め込み、主人公・仮面ライダーギーツこと浮世英寿(演・簡秀吉)たちのいる世界に実際ありそうな一冊に仕上がった。カバー下の本体表紙も、世界的スターである英寿が表紙となった雑誌風になっているのも見どころの一つだ。



綴じ込みピンナップポスター表面は、英寿のソログラビア。本編15話にも登場した英寿の格言入りポスターをイメージし、撮影現場で簡がつぶやいた一言から着想を得たセリフも収録したのもポイントだ。裏面は、本誌登場キャラクターが全員集結したコラージュスタイルに。中央には、マグナムシューター40Xを持った英寿とレーザーレイズライザーを持ったジーンが銃口をこちらに向けて不敵に微笑んでいる。



英寿のグラビアはホテルのスイートルームで撮影し、巻頭と巻末で合計20ページ越えのロンググラビアページ。巻頭は外の景色を眺めたり、つかの間の休息を楽しむ英寿の姿を収めている。巻末では一変、入浴シーンやラフな姿でベッドに寝そべる大人な雰囲気が充満しており、作中では見られない姿に思わず胸が高鳴ってしまうこと間違いなしだ。インタビューでは、アイテムを愛称で呼ぶ英寿の心理や、それぞれのキャラクターについての英寿の認識について教えてもらった。



仮面ライダータイクーンこと桜井景和(演・佐藤瑠雅)のグラビアは、お花見を楽しむ姿を収録。実は撮影日の天気は大雪だったのだが、そんな寒さや悪天候を感じさせない春らしい写真ばかり。和菓子をおいしそうにほおばる景和にも注目だ。インタビューでは、景和のキャラクターや、キャラクターソング「I Peace」の笑い声の秘密など、裏話をたっぷり紹介してくれた。



セレブインフルエンサーの仮面ライダーナーゴこと鞍馬祢音(演・星乃夢奈)のグラビアは、大きなクマのぬいぐるみとの配信風ショットや、パステルカラーのチュールを使ったかわいらしい写真がそろった。インタビューでは、祢音の変化や祢音のサポーター・キューン(演・水江建太)との関係についても語ってくれた。



デザイアグランプリの運営キャラクターは、ロケを敢行。ナビゲーターのツムリ(演・青島心)は大聖堂に出掛け、荘厳な雰囲気の中で撮影した。色とりどりの花やステンドグラスとの相性も良く、高貴なカットの数々に目が釘付けになってしまう。インタビューでは、ミステリアスなツムリの変化や、冬の劇場版「仮面ライダーギーツ×リバイス MOVIE バトルロワイヤル」(‘22)で見せた普段と違うツムリについてなど、気になるトピックが盛りだくさんの内容となっている。



ゲームプロデューサー・ニラム(演・北村諒)は、英寿たちのいる世界の文化に興味津々なキャラクターということで、和の雰囲気を思う存分味わえる浅草へ。いちご飴をおいしそうに食べていると、とあるゲストもやってきて…? 「クセが強い」、「カッコいい」と話題を呼んでいるニラムの変身ポーズへのこだわりや、食事シーン、共演キャストとのエピソードなど、撮影を楽しんでいる様子が伺えるインタビューも必読だ。



仮面ライダーたちの前に立ちはだかるジャマト陣営からは、仮面ライダーバッファこと吾妻道長(演・杢代和人)とベロバ(演・並木彩華)も登場。新たな拠点にピッタリな(!?)倉庫で撮影したクールな写真の数々と、和気あいあいな対談のギャップに、2人を応援したくなってしまうだろう。



英寿と彼のサポーター・ジーン(演・鈴木福)の2ショットも実現。マグナムシューター40Xとレーザーレイズライザーを用いての撮影では、カッコいいショットはもちろん、彼らのおちゃめな一面をとらえたカットも。そんなオフショットたちは、カバー下の本体裏表紙に収録しているので、お手に取って確認してみてほしい。



作中ではなかなか見られないレアな様子や、作品やキャラへの解像度が上がるインタビューを収めた「仮面ライダーギーツ キャラクターブック OUR DESIRE」。作品をより一層楽しむためにも、オーディエンス諸君は必ず手に入れてほしい一冊だ。



(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映





購入者特典、決定!



下記対象法人にて「仮面ライダーギーツ キャラクターブック OUR DESIRE」をご購入の方に生写真を1枚プレゼント!

※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。



■TOKYO NEWS magazine&mook(honto)

【特典内容】

下記特典内容2種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容1.浮世英寿(簡秀吉)生写真1枚



特典内容2.桜井景和(佐藤瑠雅)生写真1枚





TOKYO NEWS magazine&mook(honto)でのご購入については下記HPをご覧ください。

浮世英寿(簡秀吉)生写真付き

https://honto.jp/netstore/pd-book_32352606.html

桜井景和(佐藤瑠雅)生写真付き

https://honto.jp/netstore/pd-book_32352607.html



■セブンネットショッピング

【特典内容】

下記特典内容2種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容1.鞍馬祢音(星乃夢奈)生写真1枚



特典内容2.ツムリ(青島心)生写真1枚





セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

鞍馬祢音(星乃夢奈)生写真付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107381815

ツムリ(青島心)生写真付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107381816



■楽天ブックス

【特典内容】

吾妻道長(杢代和人)生写真1枚



楽天ブックスでのご購入については下記HPをご覧ください。

http://books.rakuten.co.jp/rb/17448355/



■アニメイト(※通販・一部実店舗含む)

【特典内容】

ニラム(北村諒)生写真1枚



アニメイトでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/products/detail.php?product_id=2225847



<注意事項>

※4月3日現在

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。



【商品情報】

「仮面ライダーギーツ キャラクターブック OUR DESIRE」

●発売日:2023年4月3日(月) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価:2,750円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



