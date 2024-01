[阪急阪神ホールディングス株式会社]

~ゲストボーカルにハナレグミと中納良恵(EGO-WRAPPIN')、指揮・音楽監修に服部隆(※1)之、管弦楽に東京フィルハーモニー交響楽団が決定~



ビルボードジャパン(株式会社阪神コンテンツリンク)は、東京スカパラダイスオーケストラのデビュー35周年記念特別公演として、初のフルオーケストラコンサートとなる【東京スカパラダイスオーケストラ×ビルボードクラシックスat 河口湖ステラシアター】の開催を決定した。指揮と音楽監修に服部隆(※1)之を迎え、ゲストボーカルとしてハナレグミと中納良恵(EGO-WRAPPIN')が出演、管弦楽は東京フィルハーモニー交響楽団が務める。会場は、遠景に富士山を望む野外シアターとして知られる河口湖ステラシアター。







東京スカパラダイスオーケストラと服部隆(※1)之とは、「服部良一~生誕100周年記念トリビュート・アルバム~」(2007年発表、服部克久・服部隆(※1)之プロデュース)に参加して以来の共演となる。さらに、スカパラとは旧知の仲で知られるゲストの中納良恵(EGO-WRAPPIN')は、NHK 2023年度後期 連続テレビ小説『ブギウギ』の主題歌「ハッピー☆ブギ」で音楽監督の服部隆(※1)之から指名されるなど三者は熱い関係にある。また、もう一方のゲストであるハナレグミとは、昨年3月に開催された中南米最大のフェス「Vive Latino(ヴィヴェ・ラティーノ)」(メキシコシティ)で共演して大反響を呼んだばかり。



日本が世界に誇る唯一無二のスカバンドとして音楽シーンの最前線を走り続けること35年、彼らの初のフルオーケストラコンサートがこれら豪華共演者たちとともに富士山麓を舞台に繰り広げられる。躍動感あふれるパワフルな一夜限りの特別公演をお見逃しなく。



◎公演情報

日本語タイトル:

デビュー35周年記念特別公演

東京スカパラダイスオーケストラ×ビルボードクラシックス at 河口湖ステラシアター

(読み)デビュー サンジュウゴシュウネンキネン トクベツコウエン

トウキョウ スカパラダイス オーケストラ カケル ビルボードクラシックス アット カワグチコ ステラシアター

アルファベット表記:

billboard classics Tokyo Ska Paradise Orchestra 35th Anniversary symphonic concert



開催日時:

2024年5月25日(土)16:00開場 17:00開演(19:30終演予定)

開催会場:

山梨・河口湖ステラシアター

(山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577)

※全天候型可動式屋根付き野外音楽堂

https://stellartheater.jp/



出演:東京スカパラダイスオーケストラ

ゲストボーカル:ハナレグミ、中納良恵(EGO-WRAPPIN')

指揮・音楽監修/編曲:服部隆(※1)之

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団



<チケット>(全席指定・税込)

S席:11,000円

A席:9,000円

※小学生以上チケット必要

※未就学児童は、保護者一名に対してお一人様まで、且つ保護者のお膝の上での観覧に限りチケットは必要ございません。お座席が必要な場合はチケット必要)

★キャッシュバックあり!★

・小学生~高校生の方は、当日会場受付「キャッシュバック受付窓口」にて学生証提示で現金¥5,000キャッシュバック致します。

・チケットをご購入の上、年齢の確認できる身分証(小学生の方は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証)を必ずご持参下さい。

・当日ご来場された方限定、終演後の対応不可となりますのでご注意ください。



チケット販売スケジュール

オフィシャルファンクラブ「FC PARADISE」会員先行(抽選)

2024年1月5日(金)18:00~1月21日(日)23:59

ビルボードライブ「CLUB BBL」会員先行(抽選)

2024年1月24日(水)~2024年1月28日(日)

一般発売(先着) 2024年 3月30日(土)10:00



公演公式サイト https://billboard-cc.com/tokyoska-35th



<主催>ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)、 河口湖ステラシアター

<企画制作>ビルボードジャパン(阪神コンテンツリンク)

<協力>ソニー・ミュージックアーティスツ

<後援>米国ビルボード

<運営>ホットスタッフ・プロモーション



■注意事項

※車椅子をご利用のお客様は、下記のお問合せ先までお電話にてお問合せください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求めください

<ご来場のお客様へのお願い: https://billboard-cc.com/notice/ >



公演に関するお問合せ

ホットスタッフ・プロモーション050-5211-6077(平日12:00~18:00)



ビルボードクラシックス



音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。

(公式Webサイト: https://billboard-cc.com/ )



出演者プロフィール



東京スカパラダイスオーケストラ



1989年デビュー。日本が世界に誇る9人組スカバンド。国内に留まることなく世界31ヵ国での公演を果たし、世界最大級の音楽フェスにも多数出演。

2021年8月には「東京2020オリンピック競技大会」の閉会式でライブパフォーマンスを披露、2022年にはNHK紅白歌合戦に初出演した。

今年2024年にデビュー35年目を迎え、11月に35周年記念の初スタジアムライブ『スカパラ甲子園 at 阪神甲子園球場』を開催する。

オフィシャルサイト https://www.tokyoska.net/



服部隆(※1)之(指揮・音楽監修/編曲)



1965年生まれの作曲家。83年にフランスに留学、88年にパリ国立高等音楽院修了。帰国後は作曲家として映画や舞台、TVなどの音楽を手掛ける。映画『蔵』『誘拐』『ラヂオの時間』で、日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。テレビドラマでは「NHK大河ドラマ新選組!」「NHK大河ドラマ真田丸」「NHK連続テレビ小説すずらん」「王様のレストラン」「HERO」「華麗なる一族」「半沢直樹」等。

映画「GODZILLA 怪獣惑星」「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」、「ドラえもんシリーズ」のほかミュージカル「オケピ!」、NHK教育テレビ「フックブックロー」の音楽担当。

現在放送中のNHK 2023年度後期 連続テレビ小説『ブギウギ』では音楽担当をつとめている。



ハナレグミ(ゲストボーカル)



永積 崇のソロユニット。

1997年、SUPER BUTTER DOG でメジャー・デビュー。

2002年夏よりバンドと併行して、ハナレグミ名義でソロ活動をスタート。

これまでに8枚のアルバムをリリース。2022年より弾き語りで全県ツアーを開催中。

最新シングルはNHK夜ドラ主題歌「MY夢中」。

「サヨナラCOLOR」「家族の風景」など、数々の名曲を生み出し、

その深く温かい声と抜群の歌唱力で多くのファンから熱い支持を得ている。

オフィシャルサイト http://www.hanaregumi.jp/



中納良恵/Yoshie Nakano(ゲストボーカル)



EGO-WRAPPIN’ヴォーカリスト。

1996年 中納良恵(Vo、作詞作曲)と森雅樹(G、作曲)によってEGO-WRAPPIN’を結成。

「色彩のブルース」や「くちばしにチェリー」は、多様なジャンルを消化し、エゴ独自の世界観

を築きあげた名曲として異例のロングヒットとなる。

以後、作品ごとに魅せる斬新な音楽性において、常に日本の音楽シーンにて注目を集め

ている。

中納良恵名義によるソロアルバム「ソレイユ」(2007年)、「窓景」(2015年)と独創的な作品

を2枚発表している。2021年6月30日には、6年ぶりとなる通算3枚目のアルバム「あまい」をリリース。

https://nakanoyoshie.com/

https://egowrappin.com/



東京フィルハーモニー交響楽団

1911年創立。日本で最も長い歴史をもち、メンバー約160名、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アンドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。定期演奏会や「午後のコンサート」、オペラ・バレエ演奏、NHK他における放送演奏の他、各地での訪問コンサートや海外公演も積極的に行い、国内外から高い評価と注目を集めている。2020~21年には『情熱大陸』『BS1スペシャル』などのドキュメンタリー番組や国民的番組『NHK紅白歌合戦』にも登場。1989年よりBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。文京区、千葉市、軽井沢町、長岡市と事業提携を結び、各地域との教育的・創造的な文化交流を行っている。

オフィシャルサイト https://www.tpo.or.jp/



(※1)隆は旧字





ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/



リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/09609c48771381f5457d3017224e0cc051c1ca81.pdf



