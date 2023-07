[株式会社リクルート]





株式会社リクルート(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:北村 吉弘)が運営する旅行サイト『じゃらんnet』、旅行情報誌『じゃらん』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、2022年度(2022年4月~2023年3月)の1年間に顕著な実績を収められた近畿・北陸ブロックの宿泊施設を表彰する「じゃらんアワード2022」(近畿・北陸ブロック)を発表いたします。



「じゃらんアワード」とは

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰する目的で2012年に「じゃらんアワード」の表彰・発表を開始しました。「じゃらんアワード2022」で10回目の表彰・発表となります。『じゃらん』は、サービス開始当時より、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきましたが、宿泊施設の優れた取り組みを共有し表彰することで、多くの方に宿泊施設の魅力を伝え、旅行業界の進化・発展に寄与したいとの思いで「じゃらんアワード」を開催しています。



じゃらん編集長が選ぶ 元気な地域大賞

【審査基準】『じゃらん』編集長の審査により、独自性・協働性に特に優れた地域に贈られます。



天橋立・宮津・丹後・久美浜エリア

京都府宮津市・京丹後市・与謝郡与謝野町



【表彰コメント】

「家族★ニコニコ」という共通ワードで、エリア全体でキッズだけでない家族全員に対して特典の付いた共通プランを作成。また、宿泊施設の枠を超えて、土産店・飲食店・日帰り入浴・体験施設など周辺施設からの特典提供も実現し、電子マップ化。宿泊を起点にしながら、エリア全体での周遊を促進できた点が大変素晴らしいです。





じゃらん編集長が選ぶ ベストプランニング大賞

【審査基準】『じゃらん』編集長の審査により、新規性・独自性に特に優れたプランやプロモーション、取り組みをした宿泊施設に贈られます。



ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ

大阪府大阪市



【表彰コメント】

ターゲットの20代女性のリピート促進と単価アップ、人材育成という3つの目的のため、「旬フルーツ」のグッズやフード付きのプランを造成。ターゲットを絞り込み、四季折々で魅力訴求を変えることができる「フルーツ」に着目した新たな発想と、JAとのタイアップの推進やSNS連携など多岐にわたる工夫を高く評価しました。





「じゃらんパック」プロデューサーが選ぶ じゃらんパックプロフェッショナル大賞

【審査基準】「じゃらんパック」プロデューサーの審査により、ダイナミックパッケージ取扱額上位の宿泊施設から、ダイナミックパッケージを効果的に活用している宿泊施設に贈られます。



ホテル阪急レスパイア大阪

大阪府大阪市



【表彰コメント】

「じゃらんパック」を活用して、予約数アップに成功された宿泊施設様です。【じゃらんパックスペシャル】プランの通年販売、スペシャルウィークを含むじゃらんパックタイムセールプラン、赤い風船JRじゃらんパック専用プランなど、バリエーション豊かなじゃらんパック専用プランを販売し、昨年を上回る予約獲得を実現されたことが他宿泊施設様への模範となり、今回の受賞に至りました。昨年に引き続き2年連続の受賞となります。





じゃらん OF THE YEAR ベストコミュニケーション大賞

【審査基準】『じゃらん』に寄せられたエピソードや、クチコミ投稿掲示板におけるコミュニケーションなど、1年間においてお客さまと優れた「コミュニケーション」を取られた宿泊施設に贈られます。



寿海亭

京都府京丹後市



【表彰コメント】

お客様が何度でも訪れたいと感じるお宿。お宿への宿泊がお客様の年間行事の1つとなっていることより、お宿が継続的に努力されているとことがわかります。宿泊体験が、双方にとっての「思い出の1ページ」となり今後も刻まれて行くことに非常に深く心を動かされます。お客様との会話の一部を取り上げることで、会話が続いているようなコミュニケーションも効果的で、今回の受賞につながりました。





じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞

【審査基準】『じゃらんnet』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。







じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(総合部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(総合)が上位の宿泊施設に贈られます。







じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(朝食部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(朝食)が上位の宿泊施設に贈られます。











じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(夕食部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(夕食)が上位の宿泊施設に贈られます。







じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞(接客・サービス部門)

【審査基準】『じゃらんnet』のクチコミ評点(接客・サービス)が上位の宿泊施設に贈られます。







じゃらん OF THE YEAR プロフェッショナル大賞

【審査基準】各種機能を活用しお客様に支持されたことにより売り上げを伸ばし、特に優れた実績・取り組みをされた宿泊施設に贈られます。



関西エアポートワシントンホテル

大阪府泉佐野市





