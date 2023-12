[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

【期間】2024年1月15日(月)~5月6日(月・振休)



空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」(所在地:広島市南区元宇品町23-1総支配人:平瀬 春男)では、2024年1月15日(月)より、毎年大人気のいちごブッフェ「【ランチ&スイーツ】Strawberry Lunch Buffet 2024~Memory of the sea~」をホテル最上階のスカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ(23階)にて開催いたします。







開業30周年を迎える今回は、ホテル目の前に広がる穏やかな海をテーマにしたメニューで、いつもとは違う特別ないちごブッフェをご用意いたしました。

大人気の「山盛りいちご」はもちろん、「いちごのショートケーキ」や「いちごのタルト」など、欠かすことのできない定番スイーツに加え、「プリンセスマーメイドのスフレチーズケーキ」や「真珠のホワイトチョコレートタルト」など、遊び心にあふれた海がテーマのスイーツをご用意。また、期間中は前半と後半でメニューが変わり、何度訪れても楽しんでいただける内容に。

開業以来、30年をともに歩んできた瀬戸内海の絶景を眺めながら、心躍るひとときをお過ごしください。

Strawberry Lunch Buffet 2024~Memory of the sea~概要





【期間】

2024年1月15日(月)~5月6日(月・振休)

〈Part1〉1月15日(月)~2月29日(木)・〈Part2〉3月1日(金)~5月6日(月・振休)



【会場】

スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ(23階)



【時間】

〈平日〉※時間制限なし

12:00NOON~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

〈土休日・特別日〉※2部制/各90分制

[1部]11:30A.M.~1:00P.M. / [2部]1:30P.M.~3:00P.M.



○特別日○

◇開始後はじめの平日10日間

[対象日]1月15日(月)~19日(金)・22日(月)~26日(金)

◇30周年にちなんで、日付に“3”のつく平日 ※但し、1月23日(火)は除く

[対象日]1月30日(火)・31日(水)、2月13日(火)、3月13日(水)、4月3日(水)・23日(火)・30日(火)

◇春休み期間:3月25日(月)~4月5日(金)

◇ゴールデンウィーク:4月29日(月・祝日)~5月6日(月・振休)



【料金】

おとな¥5,500 / 7-12才¥2,000 / 4-6才 ¥1,500



特別割引料金





お客さまの日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、特別料金もご用意いたしました。



◇Web予約割引…ホームページよりご予約いただいたお客さまは特別割引をいたします。

【料金】おとな¥5,200 / SEIBU PRINCE CLUB会員さま¥4,700



◇開業30周年記念特別割引《開始後はじめの平日10日間》

【料金】おとな¥3,900

※対象日:1月15日(月)~19日(金)、22日(月)~26日(金)



◇開業30周年記念特別割引《日付に“3”のつく平日》

【料金】おとな¥4,250 / SEIBU PRINCE CLUB会員さま¥4,000

※対象日:1月30日(火)・31日(水)、2月13日(火)、3月13日(水)、4月3日(水)・23日(火)・30日(火)

※お子さまは通常料金となります

メニュー詳細





おすすめメニュー 期間中はいつでもお楽しみいただけます



【山盛りいちご】…不動の人気No.1メニュー!迫力満点山盛りいちご



【海がテーマのスイーツ】…海に浮かぶ宝石~ミルクプリンブルーゼリー~ / 海辺のティラミス / プリンセスマーメイドのスフレチーズケーキ



Part1メニュー…定番スイーツと海がテーマの可愛らしいスイーツ

〈パフォーマンスメニュー〉シェフが目の前で仕上げます

BERRYなお好み焼 / マシュマロが入ったドルチェピッツァ / マルゲリータピッツァ



〈スイーツメニュー〉

いちごとピスタチオのフレジェ / ラムレーズンサンド

真珠のホワイトチョコレートタルト / ルビーチョコレートミニコーン

いちご入りフルーツサンド / 貝殻メロンパン / いちごと洋梨のコンポート シャンパンジュレ

ジェラート(いちご/チョコレート/バニラ) / その他、日替わりスイーツ各種 など



〈ランチメニュー〉

牛肉の赤ワイン煮 / 白身魚のグラタン ボンファン風

シーフード トマトクリームパスタ / 魚介のカチェッコ

野菜のロースト かにみそバーニャソース / 鶏肉の塩麹マリネ ジャーマンポテト添え

アボカドとサーモンマリネ / 海老マヨサラダ / コーンボール / チーズドック / フライドポテト

バターチキンカレー / 白ごはん / コーンスープ / サラダバー など



Part2メニュー…春の訪れを感じさせるスイーツとランチメニュー



〈パフォーマンスメニュー〉シェフが目の前で仕上げます。

BERRYなフレンチトースト / ストロベリーマルゲリータ / ペスカトーレピッツァ



〈スイーツメニュー〉

いちごのミルフィーユ / いちごと桜と抹茶のモンブラン

いちごのショートケーキ / いちごのタルト / いちごのベリーヌ大福

いちごのシフォンケーキ / 貝殻メロンパン / ミニパフェコーナー

ジェラート(いちご/チョコレート/バニラ)

その他、日替わりスイーツ各種 など



〈ランチメニュー〉

鶏肉のカポナータ / 海老とタケノコのラグーパスタ / 魚介のフリッタータ

野菜のロースト かにみそバーニャソース / イタリアンミートローフ グラタン風

桜色のサーモンと白菜のクリーム煮 / 海老とズッキーニ そら豆のマリネ

いちごとトマトのカプレーゼ / チーズドック / フライドポテト

バターチキンカレー / 白ごはん / コーンスープ / サラダバー など



【お問合せ・ご予約】

グランドプリンスホテル広島 レストラン予約係TEL:082-505-0608



温泉オプション





通常ご宿泊者専用の温泉施設での入浴と、いちごブッフェをセットにできるお得なオプションもご用意いたしております。



【オプション料金】

おとな1名さま¥1,150 / 4-12才1名さま¥550



【広島温泉「瀬戸の湯」のご案内】

瀬戸内海の情景をお楽しみになれる展望露天風呂をはじめ、内湯、ブロアバス、スチームサウナをご用意しております。



※1名さまにつき、バスタオルとフェイスタオルを各1枚無料で貸出いたします。

※4才未満入場不可/4~11才おとな同伴必須

※温泉施設ご利用時間=お食事後~5:00P.M.

※ゴールデンウィークなどの特別期間は除外日となる場合がございます。



【お客さまからのお問合せ】グランドプリンスホテル広島 レストラン予約係 TEL:082-505-0608



※各料金には、サービス料・消費税が含まれております。※画像はすべてイメージです。※都合により日時や内容、会場等が変更になる場合がございます。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。



