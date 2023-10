[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年10月9日 【石川県白山市】



一般社団法人 石川海洋環境研究所が8月1日(火)から2泊3日で開催した「北前船と石川の海を学ぼう!」で北前船の歴史や海運、今に伝わる食文化について学んだ石川県の小学5・6年生22人が、その集大成として考えた「”ふぐの子ぬか漬け”を使ったお寿司」が、金沢まいもん寿司・白山インター店の協力のもと2種類の商品となり、10月9日から3週間の期間限定で販売開始しました。

更に、販売初日には考案した小学生たちとその家族を招待し、お寿司の試食会を開催致しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる"日本財団「海と日本プロジェクト」"の一環です。









イベント概要





・開催概要:8月1日(火)から2泊3日で開催した「北前船と石川の海を学ぼう!」で北前船の歴史や海運、今に伝わる食文化について学んだ石川県の小学5・6年生22人が、その集大成として考えた「”ふぐの子ぬか漬け”を使ったお寿司」が商品となり、10月9日より店頭販売を開始。更に、販売初日には考案した子どもたちを招待してお寿司のお披露目と試食の会を開催しました。

・開催日時:2023年10月9日(月)10:00

・開催場所:金沢まいもん寿司 白山インター店

・参加人数:33人(家族含む)

・協力団体:金沢まいもん寿司(株式会社エムアンドケイ)



アイデアを出したお寿司が完成!





寿司職人の皆さんが目の前で仕上げていくお寿司の様子に興味深々だった子ども達。試食を開始すると、そこかしこから「美味しい!」という声が上がっていました。

子どもたちは、8月のイベントの際にはふぐの子ぬか漬けを製造している「あら与」の工場を見学してその独特の香りに圧倒されていました。また、その日の昼食でお茶漬けの具として出てきた際には少々警戒しながら味見をしていましたが、今回は全員が完食!中には「食べやすいのはこっちで、美味しいのはこっち!」という表現でぬか漬けの奥深い旨味を表現する子どもも。

また、お寿司の美味しさと見た目の可愛らしさは家族の皆さまにも好評で、お子さんに味の感想を伝えたり、一緒に写真を撮るなど会話の広がる会となりました。



なお、この日の模様は以下の日程で石川テレビで放送致します。

石川テレビ「いしかわの海」

10月21日(土)午後4時50分~

石川テレビ https://www.ishikawa-tv.com/



「ふぐ親子巻」のアイデアを出した宮倉麻美さんのコメント





自分のアイデアが選ばれて嬉しかったです。「親子」を思いついたきっかけは、鶏肉と卵の「親子丼」です。親子丼が美味しいので、ぬか漬けもどうかなと思いました。試食したら、ふぐの食感が良くてぬか漬けと合っていて美味しかったです。





金沢まいもん寿司 白山インター店店長 矢部準平様コメント





「ふぐの子ぬか漬け」は、今まで使った事の無い材料だったので難しいなと思いましたが、子ども達から届いたアイデアには僕らもびっくりしました。何故こんなにアイデアが出るのかと思う程種類があり、職人目線では道理で考えてしまうところを、違う角度から見ていることが新鮮でした。

「ふぐ親子巻」は、宮倉麻美さんの「ふぐの身と子の"親子"寿司」というアイデアに、宮内萌花さんが考えた「モッツァレラチーズとミニトマト」を合わせました。





ふぐの子ぬか漬け寿司





・販売期間:2023年10月9日(月祝)~10月29日(日)

・種類:2種

ふぐの子いか炙り握り(455円/税込):アオリイカにふぐの子ぬか漬けをトッピングし、ゆずパウダー

ふぐ親子巻(515円/税込):マフグの軍艦にチーズとミニトマト、ふぐの子ぬか漬けをトッピングし、オリーブオイル

・販売場所:金沢まいもん寿司 白山インター店(白山市横江町5367)



<8月に開催したイベントの様子>

以下のレポートでご紹介しております

<団体概要>

団体名称:一般社団法人 石川海洋環境研究所

URL:https://ishikawa.uminohi.jp/

活動内容:日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、次世代へ海を引き継ぐため、海を介して人と人がつながることを目的として、本事業を実施しています。



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/





