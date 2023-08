[株式会社マッシュホールディングス]

「It’s Lovely, Peanuts!」をテーマに阪急うめだ本店限定アイテムも登場



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は、2023年8月9日(水)より阪急うめだ本店4階コトコトステージ41で開催される、PEANUTSとのコラボレーションアイテムを集めたポップアップストア「It’s Lovely, Peanuts!」を開催。また、商品は8月2日(水) 正午から阪急公式オンラインストアにて先行発売がスタートしております。







世界中で愛される“スヌーピー”でおなじみの「PEANUTS(ピーナッツ)」とgelato piqueのコラボレーション。

ポップアップストアでは阪急うめだ本店でしか手に入らないスペシャルなアイテムもご用意しております。

gelato piqueが誇るなめらかな肌触りの素材で作る、特別なコラボレーションをお届けします。



フェア概要







「It’s Lovely, Peanuts!」

世界はハート(ハート)であふれている。

PEANUTS フレンズをお手本に、

思いやりの輪がどんどん広がれば、なんてステキ"It’s Lovely(ハート)"。



■先行発売日について

・販売日:8月2日(水)正午からスタート

・販売サイト:阪急百貨店公式オンラインストア https://web.hh-online.jp/fashion/



■ポップアップストアについて

「It’s Lovely, Peanuts!」

・開催期間:8月9日(水)~ 8月22日(火)

・開催場所:阪急うめだ本店4階コトコトステージ41



商品ラインアップ





<阪急うめだ本店限定アイテム>



スヌーピーの抱えるハートにカラーを乗せてハートフルな “ 思いやりのきもち ”を表現した阪急うめだ本店限定アイテムを3点ご用意しました。

さらりと1枚で着用できる膝下丈のワンピースとTシャツ&ショートパンツのセットアップは、夏でも快適にお過ごしいただける、とろけるような肌触りです。

ジェラート ピケで人気のトートバッグに、同デザインを施した限定トートバッグもラインアップ。



■商品詳細

【PEANUTS】ワンポイントTワンピース ¥6,930

【PEANUTS】ワンポイントTシャツ&ショートパンツSET ¥8,800

カラー:チャコールグレー

サイズ:フリー



【PEANUTS】SNOOPYホビートート ¥2,750

カラー:オフホワイト

サイズ:フリー



<ジャガードニットシリーズ>



スヌーピーを大胆にジャガードでデザインしたニットルームウェア。

衿と肩にはピンク、袖には爽やかなブルーのジェラート ピケらしい配色を効かせました。

ゆったりとしたシルエットでお家でのリラックスタイムにぴったりです。

パンツにはスヌーピーの大好物であるチョコチップクッキーを刺繍でデザインしています。



■商品詳細

【PEANUTS】SNOOPYプルオーバー ¥8,140

【PEANUTS】SNOOPYロングパンツ ¥8,140

カラー:オフホワイト

サイズ:フリー



<シャツパジャマシリーズ・ブランケット>



月の上で寝ているスヌーピーやチャーリー・ブラウンが、リラックスタイムを過ごす様子が描かれています。同シリーズでロングパンツもラインアップしています。

また星空をバックに眠っているスヌーピー&チャーリー・ブラウンと一緒に、楽しい夢が見られそうなブランケットもリバイバルで登場します。ひざ掛けとして、オフィスでも使いやすい85×85cmです。ふんわりとしたやわらかな素材で肌あたりも優しく、ギフトにもぴったりの一品。



■商品詳細

【PEANUTS】SNOOPYシャツ ¥8,690

【PEANUTS】SNOOPYパンツ ¥8,690

【PEANUTS】SNOOPYブランケット ¥9,020

カラー:オフホワイト

サイズ:フリー



<カットソーシリーズ>



とろんとした肌触りが人気のレーヨン素材ルームウェア。

ジェラート ピケらしい柔らかなブルーとピンクの2色展開です。

ブルーにはお休み前のチャーリー・ブラウンとちょこんと座ったスヌーピー、ピンクにはベッドに横たわるチャーリーと愛らしいポーズのスヌーピーをプリントしています。

ゆったりとしたシルエットで、スヌーピー好きな方へのギフトにもおすすめです。



■商品詳細

【PEANUTS】ワンポイントTシャツ&ショートパンツSET ¥8,800

【PEANUTS】ワンポイントTワンピース ¥6,930

カラー:ブルー/ピンク

サイズ:フリー



<GOODS>



ころんとしたグラスに、スヌーピーの顔をプリントしたキャッチーなグラスも登場。

ミルクを注げばスヌーピーの顔が浮かび上がります。

スヌーピー好きな方にはたまらないアイテムです。



【PEANUTS】SNOOPYグラス ¥2,420

カラー:クリア

サイズ:フリー

電子レンジ:使用不可/食洗機:非推奨



※価格は全て税込表記



(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp



【PEANUTS(ピーナッツ)について】





「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。



さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。



(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2023 Peanuts )



gelato pique(ジェラート ピケ)について





株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram:https://www.instagram.com/gelatopique_official/

Twitter:https://twitter.com/_gelatopique

Facebook:https://www.facebook.com/gelatopique/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-10:46)