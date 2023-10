[海と日本プロジェクト広報事務局]

2023年10月7日(土)10時~15時 【福井市 鷹巣海水浴場北部】



一般社団法人福丼県プロジェクトは福井県エネルギー安全環境部循環社会推進課と連携し、10月7日に海洋ごみ大規模組成調査を開催いたしました。

このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。









イベント概要





・開催概要:海洋ごみ組成調査を開催

・日程:2023年10月7日(土)10時~15時

・開催場所:福井市西畑町(鷹巣海水浴場北部)

・参加人数:約50名

・協力団体:福井県安全環境部循環社会推進課浜住町、浜住町子供会、福井県立大学 海洋生物資源学部 先端増殖学科



今年度2回目の大規模組成調査





福井市の鷹巣海岸で行われた調査には、地元・浜住子供会や福井県立大学先端増養殖科学科の皆さんら約50名が参加。調査は環境省のガイドラインに沿って、50m×50mエリアを、約1時間かけてごみ収集をしました。





80.9kgのごみを回収・分別





午後からはごみを10種類に分別し、その後さらに細かく分別し、各種類ごとの数・重さ・体積を測りました。この日集まったごみの重量は80.9kg、5月に同じ場所で実施した際は210.1kg。春よりごみが減っている結果となりました。今回の大規模組成調査の結果は春の大規模組成調査と比較し、季節によって漂着するごみは違いがあるのか、データを収集し、海洋ごみ削減につなげていきたいと思っています。





参加した子供・保護者からの声





ごみ拾い・分別には地元の浜住子供会の協力もいただき、海洋ごみ問題を若年層にも啓発することができました。参加した子供たちは、「ごみ拾いをして海を守りたいという気持ちになった」「子供と参加できてごみ拾いの大切さを伝えることができた」「普段からごみを拾っていきたいと思うようになった」などと話していました。





<団体概要>

団体名称:一般社団法人福丼県プロジェクト

URL:http://fukudon.jp/

活動内容:どんぶりイベント会場全店舗で『土に埋めると3か月で自然分解される100%天然素材【プラスチック・スマート対応製品】』の器を使用することで「プラスチックフリー」を実践。年間を通して約300店舗の賛丼店と食イベントやテレビ告知を通し多くの方に知っていただき、且つ福丼県のホームページを通して、店舗・店舗来客者・消費者の意識を「ポイ捨てしない」「リサイクルする」「プラスチックごみを無くしていく」という意識に2022年度以上に「CHANGE」させ「CHANGE FOR THE BLUE」を全国へ拡げていくプロジェクト。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/



