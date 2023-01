[株式会社スペースシャワーネットワーク]

映画『THE FIRST SLAM DUNK』エンディング主題歌「第ゼロ感」の制作秘話や太陽が丘ワンマンLIVEの模様もオンエア!



株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTVは、12/14(水)に約5年ぶりとなる9枚目のオリジナルアルバム『コリンズ』をリリースした10-FEETの特別番組、『10-FEET「コリンズ」SPECIAL』を1/10(火)20:00より放送いたします。







2022年にバンド結成25周年を迎え、映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌として「第ゼロ感」を書き下ろし、12/14(水)に約5年ぶりとなる9枚目のオリジナルアルバム『コリンズ』をリリースした10-FEET。





今回放送する特別番組は、メンバーに地元京都でのインタビューを実施。

映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌として書き下ろした「第ゼロ感」についてや、約5年ぶりとなる9枚目のオリジナルアルバム『コリンズ』についての制作秘話など、メンバーそれぞれの視点で語ってもらった独占インタビューに加え、11/12(土)に10-FEET主催の野外フェス『京都大作戦』の開催地でもある、京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて開催された、自身最大規模のワンマンライブ『10-FEET 25th ANNIVERSARY ONE-MAN TOUR 2022 FINAL in 太陽が丘』の模様の一部も交えた内容となっている。是非ご覧ください。



▼番組詳細

番組タイトル: 10-FEET「コリンズ」SPECIAL

放送日時:1/10(火)20:00~21:00

詳細は番組HPへ→ https://www.spaceshowertv.com/program/special/2301_10feet_sp.html



▼関連番組

番組タイトル: 10-FEET MUSIC VIDEO SPECIAL

放送日時:1/10(火)21:00~22:00

詳細は番組HPへ→ https://www.spaceshowertv.com/program/special/2301_10feet.html



