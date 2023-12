[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

期日:2024年1月4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木)



富良野スキー場(所在地:北海道富良野市中御料、総支配人:伊賀 裕治)では、「FURANO bonchi powder ファーストトラック with Photo Session」プランを2024年1月4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木)の期間限定で開催いたします。





ファーストトラックとは、「まだ誰も滑っていないゲレンデを一番に滑走する事」と言われています。世界が注目するbonchi powder (盆地気候がつくりだす「ふわサラ」な雪)のコーデュロイバーン(コーデュロイ状に整備されたバーンの事)をサンライズと共にお楽しみいただけます。条件が整えば氷の粒がキラキラ輝く「ダイヤモンドダスト」や、幻想的な太陽柱「サンピラー」といった荘厳な自然現象に出遭えるかもしれません。本プランにはプロカメラマンが帯同し、最高の一瞬を逃さず撮影し、映像データをプレゼントいたします。滑走のあとはゲレンデビューのホテル特別室で北海道食材を活かした和洋中料理や道産乳製品のデザートなどが味わえる、料理長監修「ファーストトラック弁当」をご賞味いただきます。

今後も季節や時間で表情を変える美しい絶景体験をご用意し、富良野の魅力を発信してまいります。



◇「FURANO bonchi powder ファーストトラック with Photo Session」の特徴◇

● 夜明けを目指し、ロープウェー特別便で山頂にご案内いたします。

● フォトグラファー佐藤圭氏が撮影し、映像(スチール)データをプレゼントいたします。

● ゲレンデビューのホテル特別室で料理長監修「ファーストトラック弁当」をご賞味いただきます。





◇「FURANO bonchi powder ファーストトラック with Photo Session」企画概要◇

山頂からのサンライズを合図に、十勝岳連峰の絶景を眺めながら滑るファーストトラックを開催。

誰よりも早く、日本でもトップクラスを誇るパウダースノーをご堪能ください。

さらに、お客さまの滑走シーンをプロカメラマンが撮影し記念データをお渡しいたします。

記憶にも記録にも残る体験をお楽しみください。

ファーストトラックの後は、ホテル内ゲレンデビュー特別個室で

料理長監修の「ファーストトラック弁当」をご賞味いただきます。





<FURANO bonchi powder ファーストトラック with Photo Session>ご予約制

【期 間】 2024年1月4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木)

【時 間】 6:30A.M.~(6:00A.M. 富良野ロープウェー山麓駅舎集合)

【場 所】 富良野スキー場(富良野ゾーン山頂) 標高1,074m

【内 容】 1.ロープウェー特別便+ダウンヒル第3ロマンスリフトで山頂にご案内。

2.山頂からのサンライズを楽しんだ後に、ファーストトラック開始。

3.プロカメラマンが貴方の滑りをフォローアップ。厳選映像をプレゼントいたします。

4.ゲレンデビュー特別個室で料理長監修「ファーストトラック弁当」をお楽しみください。

(お食事:12:00NOON~)

【料 金】 1名さま ¥18,000

【定 員】 2名さま~最大5名さま 限定

【予約受付】 2023年12月6日(水)より

【お問合わせ】 TEL 0167-22-1118 (受付時間 9:00A.M.~5:00P.M.)

※プラン内容は変更になる場合がございます。

※天候等により中止になる場合がございます。



【Webサイト】 富良野スキー場 FURANO bonchi powder ファーストトラック with Photo Session

URL:https://www.princehotels.co.jp/ski/experience/furano.html



<フォトグラファー 佐藤 圭 氏 プロフィール>

スノーボード、スキーフォトグラファーとして専門誌を中心にキャリアをスタート。スノーボーダーからスキーヤーまでジャンルを問わず、多くのプロライダーたちの支持を得ている。2012年から始まったプロスキーヤー児玉毅氏との「地球を滑る旅」では旅で撮影した写真と書き下ろし文で、9冊の書籍を上梓している。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-15:46)