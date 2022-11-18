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清水一輝トークイベント“一騎討ち” 5周年"宮城の陣" "大阪の陣" "東京の陣"現役プロ野球選手を迎えて開催決定！！

［株式会社キョードーメディアス］




役者や音楽、プロデューサーとして活動する清水一輝が企画するトークイベント”一騎討ち”とは、各界で活躍する人物をゲストに招き開催されている人気のイベントで、2018年から今回で５回目の開催となる。清水自身もプロボクサーのライセンスを取得し、毎日10キロ走り続ける事を自身に課すなど、アスリートの一面があり、現役スポーツ選手との交流が多いことから、今回も西川遥輝選手（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾選手（読売ジャイアンツ）がゲストとして参加する。
５回目の本年は東京、大阪、宮城の3都府県で開催予定。

【公演概要】

◇"宮城の陣"
■開催日時：2022年12月12日(月)
【第１部】開場13:00／開演14:00／終了15:30 （約90分）
ゲスト：西川遥輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾（読売ジャイアンツ）
【第2部】開場17:00／開演18:00／終了19:30（約90分）
ゲスト：西川遥輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾（読売ジャイアンツ）

MC：石井ミカン（松竹芸能）

■会場：宮城　名取文化会館　宮城県名取市増田字柳田520（名取市文化会館内）


◇"大阪の陣"
■開催日時：2022年12月18日(日)
【第１部】開場13:00／開演14:00／終了15:30 （約90分）
ゲスト：西川遥輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾（読売ジャイアンツ）
【第2部】開場17:00／開演18:00／終了19:30（約90分）
ゲスト：西川遥輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾（読売ジャイアンツ）

MC：石井ミカン（松竹芸能）

■会場：朝日生命ホール　大阪市中央区高麗橋4丁目2番16号 大阪朝日生命館8階

◇"東京の陣"
■開催日時：2022年12月27日(火)
【第１部】開場13:00／開演14:00／終了15:30 （約90分）
ゲスト：西川遥輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾（読売ジャイアンツ）
【第2部】開場17:00／開演18:00／終了19:30（約90分）
ゲスト：西川遥輝（東北楽天ゴールデンイーグルス）、石川慎吾（読売ジャイアンツ）
MC：石井ミカン（松竹芸能）

■会場：日経大手町ホール　東京都千代田区大手町１丁目３−７ 日経ビル3F

【チケット情報】
S席（前方席）8,500円(全席指定・税込)
・S席購入者には特典として非売品イベントオリジナルクリアファイルを差し上げます。
・特典のお渡しは各会場ロビーに設ける特典引換え窓口にて行います。

A席（S席より後方）6,000円(全席指定・税込)
※感染症等による公演中止以外の払い戻しは行いません

取り扱い：楽天チケット
※購入には楽天会員登録が必要です

【チケット販売スケジュール】
＜一般販売（先着販売）＞
受付開始：2022年11月19日(土)12:00～各イベント本番前日23:59まで
販売窓口URL：https://r-t.jp/ikkiuchi2022
※FC・一般共に座席選択不可
※前売り完売の際は当日券の販売は行いません。

楽天チケットお問い合わせダイヤル
050-5893-9366（受付時間 10:00～17:00 ）

清水一輝 公式サイト：https://ikki-shimizu.com/
清水一輝 公式Instagram：@xxace_ik
清水一輝 公式Twitter：@xxace_ik

一騎討ちProject 公式Instagram：＠ikkiuchi.project_official
一騎討ちProject 公式Twitter：@ikkiuchiproject

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/18-17:46）

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