[株式会社小学館]



ビジネストレンドマガジン「DIME」5月号(3月16日発売)には、メモと電卓が一体化した折りたたみタイプの5インチ電子メモパッド付き計算機「Formula mini」が付録として付いてくる。





ポケットやバッグにしのばせておけば、とっさにメモを控えたいとき、計算したいときに活躍してくれるスグレモノだ。見積書の作成や経費の精算を行なう際にも重宝するし、営業、買い物、勉強、株価のチェック、アイデアメモ、様々なシーンで役立つこと間違いなし。オシャレな文具のようなデザインも付録とは思えないクオリティーを感じさせる。この便利なミニマルギアをぜひ春からの新生活で活用してほしい。





■手のひらサイズの便利で楽しいガジェット



外出先や仕事中に、ちょっとした計算が必要になったり、メモをとる必要が生じたりすることは多いはず。そんな時に重宝するのが、小さいけど便利なこの付録「Formula mini」だ。







折りたたみ式の手帳型ガジェットで、片側に12桁表示の電卓、片側に約5インチの専用ペン付き電子メモパッドを搭載。



天地128mm×左右74mm(折りたたみ時)×厚さ15mm(折りたたみ時)で手軽に持ち歩ける。





電卓は「ON」ボタンを押すと液晶画面に「0」が表示され、数字を入力できるようになる。使い方は一般的な電卓と同じ。計算結果を記憶できるメモリー機能のほか、安価な電卓では省かれることの多い販売価格や利益率を計算可能な「MU(マークアップ)」ボタンも備えるなど、小さいのに実用的だ。





電子メモパッドの専用ペンは背面に収納されている。筆記幅が約0.5mmと細いので書き込める情報量は意外に多い。下部のボタンを押すと筆跡が消去される仕組みで、約8万回書き換え可能だ。パタンッと閉じることで板面が汚れたり誤って記入したりする心配がない。







突起部のないスリムなスクエアフォルムなので、ジャケットやバッグなどのポケットにもしまいやすい。閉じた状態では計算機の入力ボタンが電子メモパッドによって覆われるので誤入力を防げる。





■胸ポケット、バッグ、エプロン、デスク、クルマ…軽量でどこでも使えるミニマルギア



サイズは、シャツの胸ポケットに収まるコンパクトサイズで軽いのが特徴。落ち着いたブラウンカラーのボディーは、マットな質感で、見た目もお洒落だ。ジャケットやパンツのポケットに入れるのもよし、エプロンのポケットに入れておくのもよし、バッグにしのばせておくのもよし、デスクやクルマの収納に入れておくのもよし。いくつあっても便利なアイテムであること間違いなし。





買い物カゴに入れた商品の合計金額をレジに並ぶ前にチェックしたり、算数や数学の答え合わせをしたりするときに便利。不動産物件を探す際、簡単な間取りや賃料等を電子メモパッドに控えて比較検討するなどの使い方もおすすめだ。競馬のような趣味でメモや計算をするシーンにも活用できる。







ミニマルなライフスタイルを好む人も、そうでない人もぜひこの便利なアイテムを活用してみてほしい。







【動画を見る】https://www.youtube.com/watch?v=zaMUO-F2el4





***************

DIME5月号

特別価格1200円(税込)

2023年3月16日発売

小学館



※電子版には付録は同梱されません。

***************



◆詳細情報はこちら

https://dime.jp/





■ 大特集は「タイパを上げる!ミニマルライフ&ギア100」

ミニマルなライフスタイルを実践する人たちのアイデアや工夫を紹介しながら、暮らしのタイパを上げていくヒントを解説。さらに、そんな暮らしを送るための最新グッズをジャンル別に紹介。シンプルで、軽くて、省機能のアイテムを選ぶことで、どれくらい、効率が上がるのか、ぜひ参考にしてください。



◆DIME SPECIAL 1

四角大輔、アブラサス南和繁社長、精神科医Tomy、人気インフルエンサーたちが実践する超時短&効率化のミニマル思考術を大公開!仕事のパフォーマンス、暮らしの満足度、メンタルの充実度が劇的にアップするヒントを徹底解説!!



タイパを上げる!ミニマルライフ入門



◆DIME SPECIAL 2

シンプルなデザイン、軽くて使いやすいサイズ感、ムダのない機能、理想のミニマルライフを実現する、コスパ最強アイテム大集合!



春の新生活ベストバイ64



◆DIME SPECIAL 3

都心と新横浜、神奈川県央を結ぶ「相鉄・東急新横浜線」、うめきたエリア再開発に伴う新しい大阪駅、全国初の全線新設LRT「芳賀・宇都宮LRT」など、開業ラッシュの2023年、通勤・出張はこう変わる!



鉄道新路線&新駅<2023>徹底解剖!



◆LIFE HACKS

セキュリティーカメラ、スマートロック、テレビドアホン、今すぐ導入できる高性能セキュリティーグッズを徹底検証!



ここまでできる!最新防犯家電のスゴ技



◆HEALTH HACKS

「不治の病」がなくなる日



◆TREND WATCHING

・モチベが継続!個性派ジムで始める春のトレーニング

・味、香り、色、具材、「ない」をウリにした商品が売れる理由



■OTHER CONTENTS

・ヒャダインの温故知新アナリティクス

・小山薫堂のscenes

・宇賀なつみ 素顔のままで

・データウオッチング

・キーワードで読み解く社会学 Buzz Word

・DIME LOUNGE STORE

・客がホイホイやって来る飲食店作りの秘訣100ヶ条

・BOOK of month

・連載/ショートカット仕事術

・連載/沢しおんTOKYO2040

・連載/カーツさとうの酒と肴と男とサウナ

・連載/池森秀一の蕎麦ログ

・連載/#教えて かなえ先生

・CAR of the DIME ホンダ『シビック』VS トヨタ『プリウス』



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-10:16)