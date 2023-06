[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、SKY-HIのライブ映像が登場!5月27日(土)に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたばかりのアリーナツアー『SKY-HI ARENA TOUR 2023 ーBOSSDOMー』の模様を、7月1日(土) 20時から、対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにて配信します。









▽詳細はこちら:https://miruhaco.jp/archives/item2/814031/



本映像を視聴するためのチケットは、1名あたり4,840円(税込・別途室料)で、本日6月18日(日)から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて販売します。本チケット1枚で、7月1日(土)20時からの本配信に加え、配信終了後から7月30日(日)までの期間中に1回、同一コンテンツを再視聴いただけます。



2005年に「AAA」のメンバーとしてデビューし、本名の「日高光啓」として活動するかたわら、ソロラッパーとしても平行して活動を開始。近年ではマネジメント/レーベルBMSGを立ち上げ、主催したオーディション『THE FIRST』からボーイズグループ「BE:FIRST」をデビューさせるなど、起業家としても注目を集めているSKY-HI。



このたびの配信では、SKY-HIにとって最大規模となるアリーナツアーから、国立代々木競技場第一体育館でのライブパフォーマンスを約2時間にわたりたっぷりとお届けします!圧倒的な"音楽力"を駆使し、歌い、踊り、ラップするステージとなっており、アリーナ規模にショウアップされたステージ演出を新たな武器に、強烈なメッセージを強く優しく刻み込んだライブの興奮が、カラオケルームならではの迫力の音と映像で蘇ります。



また、本配信に先駆け、2019年4月中野サンプラザにて開催された『SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-』のライブ映像を、6月24日(土)から7月30日(日)までの期間中、「みるハコ」で無料します。(別途室料) 新旧の代表曲を織り交ぜ二部構成で行われた本ライブ。SKY-HIが持つ魅力を存分に味合うことが出来るエンターテイメント性溢れるライブパフォーマンスは一見の価値あり!会場に集まったファンたちを熱狂させたパフォーマンスの数々をお楽しみいただけます。身近なカラオケルームでファン同士、飲食をお楽しみいただきながら、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください!





== SKY-HI ARENA TOUR 2023 ーBOSSDOMー カラオケ・ビューイングー 配信概要 ==



◆タイトル:SKY-HI ARENA TOUR 2023 ーBOSSDOMー カラオケ・ビューイング



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆日時:2023年7月1日(土) 開演:20:00 (22:00ごろ終了予定)

※開演30分前から終了予定時間の30分後まで(19:30~22:30)を予約推奨時間とします。



◆アーカイブ視聴期間:2023年7月1日(土)配信終了後 ~ 2023年7月30日(日)

※アーカイブ視聴可能回数:1回/枚



◆チケット販売期間: 2023年6月18日(日)20:00 ~ 2023年7月30日(日)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は7月28日(金)23:59までとなります。



◆料金:4,840円(税込)/1人

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。



▽みるハコWEBサイト特設ページ(チケット購入・視聴方法など):

https://miruhaco.jp/archives/item2/814031/





== SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON- 配信概要 ==



◆対象機種・店舗:「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。



◆配信期間:2023年6月24日(土) ~ 2023年7月30日(日)



◆配信コンテンツ:SKY-HI TOUR 2019 -The JAPRISON-



◆料金:無料 ※別途室料



◆再生時間:2時間9分



▽視聴方法など詳細はこちら: https://miruhaco.jp/archives/item2/814035/





▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは!「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。



