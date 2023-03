[株式会社小学館]

22歳で刊行したレシピ本『作ってあげたい彼ごはん』で大ヒット、現在までの著書累計は417万部を超える料理家SHIORI。彼女の「仕事術」を初公開したビジネス本『おいしい仕事術』(小学館)が3月17日発売! この刊行を記念し、3月25日(土)に代官山 蔦屋書店にて、トーク&サイン本お渡し会を開催します。



SHIORI×川原卓巳 対談イベント開催! テーマは「今だから語れる、自分らしいままで“自分の名前”で仕事をする方法」







料理家がなぜレシピではなく「仕事術」を発信するのか?

それは、「おいしい」でたくさんの人に幸せを届け続けた結果、これからの時代に幸せになるのに必要な、働き方や生き方を学べたことから。

世界でその名を知られる日本人「Konmari」プロデューサー川原卓巳氏と共感した「自分らしさ」の大切さ。そこに気づいた人から見えてくる、これからの時代に必要な自分との向き合い方や人間関係の在り方、仕事術……。1時間で受け取れたら絶対に“おいしい”内容で、スペシャルなトークライブをお届けします。



「自分らしさって何?」と思うのがたぶん大勢。でもそれに向き合うキッカケに出会うことで人生が今よりよくなるなら、せっかくなら知りたくありませんか?完璧じゃなくていいし、自ら着ている鎧を脱いでみてほしいし、自分らしさを引き出すパートナーシップを諦めずに見つけてほしい。ヒントはここまでです。この時間で、あなたがあなたらしく働くため・生きるためのキッカケやヒントを、お持ち帰りいただけたら本望です。





【プロフィール】





SHIORI(しおり)

料理家

1984年生まれ、埼玉県出身。22歳でレシピ本『作ってあげたい彼ごはん』を出版。以後同シリーズがベストセラーとなり、現在までの著書累計は417万部を超える。フランス・イタリア・タイ・ベトナム・台湾・香港・ポルトガル・スペインでの料理修業経験があり、世界各国の家庭料理を得意とする。結婚・出産を経て、現在は約1万人の生徒数を誇るオンライン料理教室『L’atelierde SHIORI Online』を主宰。

YouTubeでのレシピ発信、インスタグラムやnoteなどでの料理だけではないライフスタイルの発信を積極的に行い、同世代の女性を中心に高い支持を得る。





川原 卓巳(Kawahara Takumi)

Takumi Inc. Founder /プロデューサー

1984年広島県生口島生まれ。大学卒業後、人材系コンサルティング会社に入社。近藤麻理恵とは学生時代からの友人であり、2013年以降は公私ともにパートナーとして彼女のマネジメントとこんまりメソッドの世界展開をプロデュース。 2016年にアメリカ移住、シリコンバレーとハリウッドの両方に拠点を置きながらKonMariのブランド構築とマーケティングを手がける。2019年に公開されたNetflixオリジナル TVシリーズ『Tidying Up with Maire Kondo』はエミー賞2部門ノミネート。2021年に新シリーズ『Sparking joy with Marie Kondo』を公開し、2022年テレビ界のアカデミー賞と称されるデイタイム・エミー賞を受賞。著書『Be Yourself~自分らしく輝いて、人生が変わる教科書~』





【イベント概要】



日時:2023年3月25日(土) 11:00-13:00

11:00-12:00 トークショー

12:00-13:00 SHIORI氏サイン本お渡し会



場所:代官山 蔦屋書店 3号館2階 シェアラウンジ

オンライン配信:ZOOM



トークイベント参加チケットは、下記からお選び頂けます。



1. 【来店参加】

『おいしい仕事術』サイン本付き イベント参加券 2,540円

(書籍1,540円+イベント参加費1,000円)



2. 【オンライン】

『おいしい仕事術』サイン本付き イベント参加券 2,540円

(書籍1,540円+イベント参加費500円+送料500円)



お申し込みおよび詳細はこちら

https://peatix.com/event/3510350/view





【単行本概要】



『料理で幸せを届け続けてたどり着いた おいしい仕事術』

著:SHIORI

定価:1,540円(税込)

2023年3月17日発売

体裁:四六判/208ページ

発行:小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09311518



