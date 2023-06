[株式会社エクシング]

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」に、2023年4月から放送中の『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のアニメ映像が登場!



本作のオープニング主題歌のMAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」と、エンディング主題歌のmilet × MAN WITH A MISSION「コイコガレ」の2曲を、アニメ映像を背景に歌えるアニメカラオケ[-アニメ映像 ver.-(TVサイズ)]として、6月25日(日)より配信をスタート!テレビアニメのオープニング、エンディングでお馴染みのアニメ映像をそのままに、作品の世界観に浸りながら、臨場感溢れるカラオケをご堪能いただけます。









▽特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/video/kimetsu



『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』のオープニング主題歌LiSA「紅蓮華」、劇場版主題歌のLiSA「炎」、遊郭編のオープニング主題歌Aimer「残響散歌」をはじめ、アニメ作品のヒットと共に、数多くのカラオケヒット曲を生み出してきた本作。JOYSOUNDでは、アニメ『鬼滅の刃』の「竈門炭治郎 立志編」「無限列車編」「遊郭編」それぞれの関連曲をアニメカラオケとして配信中です。この機会をお見逃しなく、JOYSOUNDで『鬼滅の刃』のアニメ映像を背景にカラオケをお楽しみください!



== カラオケ 配信情報 ==



◆対象機種 : JOYSOUND MAX GO



◆配信開始日:2023年6月25日(日)



◆配信曲:

・MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡 -アニメ映像 ver.-(TVサイズ)」

・milet × MAN WITH A MISSION「コイコガレ -アニメ映像 ver.-(TVサイズ)」



※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境により対応していない場合がございます。





▽特設ページ:https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/video/kimetsu









企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-16:16)