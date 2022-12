[株式会社主婦の友社 ]

赤ちゃんが欲しいと思ったらまずクリニックへ!



株式会社主婦の友社は『赤ちゃんが欲しい』のスペシャルムック『妊活パーフェクトガイド 』(https://babymo.akahoshi.net/magazines/detail/38)を2022年12月22日(木)に発売いたしました。













人工授精なら1万円以下! 不妊治療に保険が適用されてからの金額大公開



2022年4月から始まった不妊治療の保険適用。春から保険診療で妊活を始め、赤ちゃんを授かったカップルの治療にかかった“お金”を徹底取材。治療費明細をひもとき、妊娠までにかかったお金の実例を紹介します。







・保険診療でリーズナブルに妊娠するための基本ルール&コツ

・実際に医療費ってガチでいくらかかる?





トップドクターが語る“保険診療が開始してからの不妊治療”



不妊治療の最前線に立たれている加藤レディスクリニック院長・加藤恵一先生と亀田IVFクリニック幕張院長・川井清考先生による“不妊治療対談”。保険診療となった不妊治療について、読者が知りたいことへのアドバイスはもちろん、医療現場で感じること、問題点までざっくばらんに語っていただきました。





不妊治療の現場が物語の舞台に!『胚培養士ミズイロ』 おかざき真里先生インタビュー



精子と卵子を受精させる“胚培養”という仕事=胚培養士をフィーチャーしたマンガが、ビッグコミックスピリッツ(小学館)で連載中です。“不妊治療の現場をマンガの舞台に選んだきっかけは?”など、おかざき真里先生に詳しく伺いました。胚培養士という仕事についても、深く掘り下げています。





6年にわたる男性不妊治療からの出産!フォーリンラブハジメさんと芸能界復帰の春香クリスティーンさん



男性不妊を公表し、長きに渡り、治療を続けていたフォーリンラブハジメさん。妻からのアンサーメッセージも掲載しています。政治からバラエティまでお茶の間で活躍していた春香クリスティーンさんがママになって、芸能界復帰。ご結婚から出産までのインタビューもあります。









and more!



・チャートで診断 治療&妊活の新基準

・検査や治療の始めどき

・妊活と治療のココが知りたいQ&A

・体質改善をめざそう etc.





書誌情報



不妊治療専門医監修の記事が豊富。妊活ビギナー、不妊治療中の女性・カップルに、医師取材による新たな妊活情報と、あなたの街のクリニック情報をたっぷりとお届けします。









『妊活パーフェクトガイド』

定価:1,100円(税込)

発行:主婦の友社

発売日:2022年12月22日(木)

https://www.amazon.co.jp/dp/4074536293/

※電子書籍も同時発売



★最新号を詳しく!

https://babymo.akahoshi.net/magazines/detail/38







本書に関するお問い合わせ先



【主婦の友社広報窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp(★は@に変換してお送りください)



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-11:16)