[株式会社東京ニュース通信社]

熊澤風花ファースト写真集「またあした。」 3月24日(金)発売決定!



「TVガイド」や「B.L.T.」などテレビ情報誌を発行する株式会社東京ニュース通信社は、熊澤風花ファースト写真集「またあした。」を3月24日(金)に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。







人気アイドルグループ「Task have Fun」のメンバー、熊澤風花のファースト写真集のカバー表紙と、そのタイトルをこの度公開。



カバー表紙は通常版とAmazon限定表紙版の2種。通常版は、はにかんだ笑顔が印象的な水着姿の1枚、Amazon限定表紙版は、夜の京都市街でカメラに向かってピースしているリラックスした1枚を採用。どちらも熊澤の飾らない人柄がにじんでいて、長い時間をかけて撮影してきたからこそ生まれる“距離感”を感じられる絵柄となっている。また、タイトルは「またあした。」に決定した。どんな状況でもいつも笑顔を絶やさない、常に前向きな姿勢で周囲を明るく照らす熊澤風花のファースト写真集にこそふさわしいタイトルとなった。



この写真集は、月刊誌「B.L.T.」にて連載している季刊連載「風花」を1冊の写真集にまとめたもの。当連載は、二十歳という節目の年齢を迎え、その美しさが一層際立つ熊澤風花をフォトグラファー・細居幸次郎氏が約1年をかけて撮影。撮影地は能登半島や伊豆諸島・新島、北海道・登別、旭川、京都・天橋立など、春夏秋冬の季節を感じながら、様々な場所を訪れ、その素顔をドキュメンタリータッチで丁寧に切り取りつつも、瑞々しい水着姿を惜しげもなく披露している。



グラビアデビュー当時、“アイドル史上最高傑作”として話題を呼んだ熊澤風花にとって待望のファースト写真集となる。ステージで見せるまばゆい表情とは違った飾らない様子から、思わずドキッとしてしまうほど艶やかな表情も必見。乞うご期待!



●PROFILE

熊澤風花(くまざわ ふうか)

2002年7月2日生まれ。埼玉県出身。’16年にデビューした3人組女性アイドルグループ「Task have Fun」のメンバーとして活動。’18年にはグラビアデビューを飾り、“アイドル史上最高傑作”として話題になる。Task have Funにとって通算2枚目となるニューアルバム「Violet tears」を昨年11月に発売し、オリコンデイリーチャート1位に輝くなど人気を博している。







写真集発売記念イベント開催!





3月25日(土)12:00~、東京:ブックファースト新宿店 B2F Fゾーンイベントスペースにて発売記念イベント開催予定。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook(https://zasshi.tv/products/24261/)でご確認ください。







Amazon限定表紙版、発売決定!







Amazonにて【Amazon.co.jp 限定】熊澤風花ファースト写真集「またあした。」をご購入の方に、通常版とは異なる表紙絵柄の熊澤風花ファースト写真集「またあした。」 をお届け!



Amazonでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/dp/4867015733

※表紙カバー以外は通常版と同じ内容となります。



<注意事項>

※3月11日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。







直筆サイン入り写真集特典、決定!





セブンネットショッピングにて熊澤風花ファースト写真集「またあした。」をご購入の方に、熊澤風花直筆サイン入り写真集をお届け!



【対象店舗】セブンネットショッピング



セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107365228

※ 直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となる可能性がございます。



<注意事項>

※3月11日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※直筆サイン入り写真集の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。







ポストカード特典、決定!





ローソンエンタテインメントにて熊澤風花ファースト写真集「またあした。」をご購入の方に、ポストカードを全3種類からランダムで1枚プレゼント!



【対象店舗】ローソンエンタテインメント(※WEBのみ)







ローソンエンタテインメントでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/13626181



<注意事項>

※3月11日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。





【商品概要】

熊澤風花ファースト写真集「またあした。」

●発売日:2023年3月24日(金) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価:3,300円

●発行:東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web<https://bltweb.jp/>

■公式インスタグラム

@b.l.t.official<https://www.instagram.com/b.l.t.official/>

■公式Twitter

@BLTTV<https://twitter.com/BLTTV>

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official<https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg>



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/12-11:16)