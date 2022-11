[株式会社スペースシャワーネットワーク]

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長:林吉人、本社:東京都港区)と株式会社アイキャスト(代表取締役社長:永田勝美、本社:東京都豊島区)の協業で、映像配信サービス「ひかりTV」(NTTドコモ/アイキャスト)において2022年12月9日(金)に東京国際フォーラム ホールAで開催される『 「AI “DREAM TOUR”」ツアー最終公演』の模様を独占生放送および独占生配信することが決定。







2022年2月にリリースされたAIにとって4年振りとなるフルアルバム “DREAM”は、NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」主題歌である 大ヒットシングル「アルデバラン」や様々なアーティストとのコラボソングが収録され、大きな反響を呼んだ1枚となった。



その後5月よりアルバムをひっさげ「AI “DREAM TOUR”」と題した全国ツアーをスタート。全国35公演、動員数は10万人を記録する大規模なツアーとなっている。



12月9日(金)に開催されるツアー最終公演は、東京国際フォーラムホールAで実施。このツアーのために1,000人を超える応募者の中からオーディションで選ばれた精鋭ダンサーを率いたAIの躍動感あふれるステージが見どころで、デビュー当時から変わらぬHIP HOPアイコンとしてのAIと「アルデバラン」や「Story」などに代表される国民的シンガーとしてのAIの両面を楽しめる内容の予定だ。



ひかりTVチャンネル、スペースシャワーTVの両チャンネルでは本公演の生中継の後に本公演の模様に加えて、ダンサー・オーディションやツアー・リハーサルの様子及びツアー中の一部の公演の裏側に密着したドキュメンタリー映像を加えた“拡大版”をオンエアする。



また、ひかりTVチャンネル及びスペースシャワーTVの両チャンネルで、関連番組として2021年11月1日・東京国際フォーラムで行われたツアーファイナル 「AI 20周年記念TOUR “IT‘S ALL ME” FINAL ~AI Birthday Special~」もオンエアするのでお見逃しなく。



【番組概要】

◆「AI “DREAM TOUR”」ツアー最終公演

〇タイトル:『AI“DREAM TOUR”FINAL supported by ひかりTV × SPACE SHOWER TV』

・生放送チャンネル:ひかりTV / ひかりTVチャンネル(https://www.hikaritv.net/tv)

・生配信 :ひかりTV / ひかりVビデオサービス※

・放送及び配信日:12月9日(金)19:00~22:00(予定)

※本番組はアプリサービス「ひかりTVビデオ」で生配信致します。



◆関連番組

〇タイトル:『AI 20周年記念TOUR “IT'S ALL ME” FINAL ~AI Birthday Special~』

・放送チャンネル:ひかりTV / ひかりTVチャンネル

・初回放送日:12月3日(土)19:00~21:30



・放送チャンネル:SPACE SHOER TV

・初回放送日:1月12日(木)22:00~24:30

・番組URL:https://www.spaceshowertv.com/program/special/2301_ai.html



〇タイトル:『AI “DREAM TOUR” FINAL –ドキュメンタリー・プラス-(仮)』

・放送チャンネル:SPACE SHOER TV

・初回放送日:2月予定

・放送チャンネル:ひかりTV / ひかりTVチャンネル

・初回放送日:3月予定



※放送・配信日時は変更になる可能性がございます。詳細は、各チャンネルのHPをご確認ください。



