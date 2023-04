[吉本興業株式会社]





キシモトマイ個展『キシモトマイのヒャバイズム』を5月4日(木)~6日(土)STUDIO GOING MERRYで開催いたします。

キシモトマイは番組企画をきっかけに絵を描きはじめ、青枢展にて優秀賞を受賞。またNTV系「ウチのガヤがすいません!」では新世代アート芸人として度々出演し、アート関係者から「バスキアを彷彿とさせる」と高い評価を獲得。番組内でSHOWROOM株式会社前田裕二社長により作品が110万円で落札されました。

昨年は銀座三越、ジェイアール名古屋タカシマヤ等にて初の大型個展となる「バロメーター75」を開催。アーティストとしての活動を本格化させました。

今年初となる今個展では、今までの平面キャンバス中心の作品からはみ出し、様々なタイプの新作を展示しております。また「バロメーター75」で生み出した「その場のパッションで描く」をテーマにした「パッションペインティング」も会場にて、オンラインにて、開催させて頂きます。是非ともご来場くださいませ。



【キシモトマイ 本人コメント】







この度、STUDIO GOING MERRYさんの真っ白なスタジオを、自分イズムにヒャバイ感じの空間に染めたいと挑戦をしております!(ヒャバイ=ヤバいの最上級※キシモト造語)

この道具を使いたい、これに描いてみたいと、今まで使ったことない道具や、どーなるかわからないけど作ってみたいと、ワクワクする気持ちに重点をおいて作品をつくりました!

そしたら、今まで使った事ない道具や今までしたことない描き方もしたので、発想も色々ワクワク閃いて、ヒャバイ感じの作品が沢山出来ました!

2022年にはなかった、2023年のキシモトマイ作品を是非観に来て頂けたら幸いです!

【キシモトマイプロフィール】





吉本興業所属の芸人として活動する傍ら、個性的な作品を作り続ける現代アーティスト。

数々のTV番組でアートの才能を紹介され、アート関係者から高い評価を獲得。

自身のパッションとエネルギーを余すことなくキャンバスにぶつけるべく、

作品はすべて自身の指で描くというスタイル。

すべての作品に込められるのは「ひたすら前を向いて突き進め!」

という『ファイトメッセージ』である。

キシモト美術館(https://maikishimoto.shop-pro.jp/)

『キシモトマイのヒャバイズム』概要





【会期】

2023年5月4日(木)~5月6日(土)13時~18時

【会場】

STUDIO GOING MERRY

東京都目黒区青葉台3-13-11 1F

池尻大橋駅より徒歩10分、中目黒駅より徒歩14分

【入場料】無料

【パッションペインティング】会場にて随時受付。キシモトマイがお客様のお題にお応えし、その場のパッションで10分で絵を描きます。

作品サイズ:F3キャンバス(273×220mm)値段:22,000円(税込)オンライン受付:https://yoshimotoas.thebase.in/items/74024965



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-18:16)