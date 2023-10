[株式会社 大丸松坂屋百貨店]

リニューアルした百貨店の屋上広場。京の夜空の下、オープンエアーで映画をお楽しみください!



8階屋上広場〈ことほっとてらす〉で映画の上映会を開催します!

普段なかなか体験できない野外上映が、四条烏丸の街なか屋上でお楽しみいただけます。

※事前予約制。









開催概要









(C) 2023 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

●上映作品

ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー

●開催日程

2023年11月4日(土)17:00~19:00

入場開始 15:30~

上映開始 17:00~

※雨天の場合は、2023年11月18日(土)に順延

●開催場所

大丸京都店8階 屋上広場「ことほっとてらす」

●チケット料金

大人・子ども(小学生以上)共通 1,000円(税込) ※先着200名様限定

※手数料 +¥25が必要です

※未就学児は無料

・芝生エリアが鑑賞エリアとなります。

・会場は自由席です。アウトドアチェア、シートなどをお持ちください。



※大丸京都店での販売はございません。

●チケット購入URL

https://www.koukaihakumei.com/event-details/daimarukyototennyuruokujoagaruhoshizoranoshimonoeigakan



「大丸京都店入ル屋上上ル星空ノ下ノ映画館」の楽しみ方!





1.会場は自由席!お気に入りのアウトドアチェアやレジャーシートをご持参ください!

(会場にイスの用意はございません。人数に合わない広すぎるシートなどはご遠慮ください。)



2.飲食物持ち込みOK!

8階レストランフロアのテイクアウトもしくは地階食品フロア「ごちそうパラダイス」より是非お持ちよりください。



























企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-14:40)