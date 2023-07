[株式会社マッシュホールディングス]

秋を感じさせるファーやボア、品のあるレースやベロアなど様々なファブリックで見せる秋のSNIDEL



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「SNIDEL(スナイデル)」は7月21日(金)12:00に、2023年秋コレクションの最新ヴィジュアルをSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開、同時に先行予約を開始いたします。(■SNIDEL公式ホームページ:https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )







SNIDELではSUSTAINABILITYを身近に感じていただくために、

洋服だけにはとどまらず、店装やショッパーなどの資材を、環境に配慮した素材へ切替えています。

シーズンテーマ







「LA FUSION」



肌で感じる素材のぬくもりと、柔らかく、流れるような気品を奏でる秋の空気は

季節のはざまで揺れ動く、今しか味わえない特別感



目で捉え、肌で感じる。

素肌に映えるふわふわとした毛足

触れなくとも分かるファーの柔らかさ

空気をはらむニットから、暖かみを感じるボアなど

異なる表情のファーを楽しんで。



直線的なオフショルダーやタイに、柔らかなドレープ、クロップド丈のバランスなど、

歴史のあるクラシカルな空気を切り取ると同時に、

SNIDELが得意とする、フェミニンの中に秘めた力強さを漂わせる。

シャープな雰囲気を醸し出す絶妙なパターンは、大胆かつ曖昧に、新しい風を吹かせる。



秋の訪れを肌で感じる

2023 AUTUMN COLLECTION

LOOK









Pants ¥9,900

Shoes ¥15,400







Hair accessory ¥4,620

Shoes ¥15,400





Outer ¥10,670

Dress ¥18,700





<Left>

Dress ¥15,400

Jacket ¥21,450 (recycle petbottle)

Shoes ¥20,900



<Right>

Outer ¥34,100

Dress(Store limited) ¥16,940 (naia)

Shoes ¥17,600







Knit ¥13,970

Pants ¥15,950

Shoes ¥15,400







Vest ¥16,940

Dress ¥17,930 (recycle petbottle)

Shoes ¥20,900







Blouse ¥12,980

Pants ¥11,550 (oganic cotton)

Bag ¥11,550









<Left>

Knit ¥14,960

Pants ¥15,950

Shoes ¥15,400

<Right>

Vest ¥20,900 (recycle polyester / recycle down)

Dress ¥12,980

Shoes ¥15,400





Dress ¥18,700

Bag ¥11,550

Shoes ¥20,900





Knit ¥14,960

Pants ¥13,200

Shoes ¥15,400





Dress ¥14,960

Shoes ¥20,900





Jacket ¥21,450 (recycle petbottle)

Cardigan ¥10,450 (recycle pet bottle)

Pants ¥13,970

Socks ¥1,980

Shoes ¥15,400



※全て税込価格

「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の取り組み





SNIDELでは、サステナブル素材の開発を継続的に行っています。

.

「幸せを届けたい」

2005年に「SNIDEL」が誕生して以来、

私たちが目指すゴールは、ずっと変わっていません。

けれど、地球は? 自分はどうだろう?

温暖化の進行やパンデミックによる生活の変化……

どことなく感じるこれまでとは違う“あたらしい自分”。

地球が変われば、心も変わる。

心が変われば、幸せのかたちも変わる。

地球を想いながら、ものづくり をすること。

それは、「SNIDEL」を愛してくれるみなさんの

幸せにつながるかもしれない。

「幸せ」へと続く道には、

いつだって「楽しい」があります。

地球規模で起こるこの変化の波を、ともに楽しんでいけたら。

SNIDEL

<サステナビリティタイムライン>

2016年

マッシュグループ全体で『FUR FREE』を掲げ、 国内でもいち早くリアルファーの使用を廃止。

環境に負荷が少ない高品質なエコファーの開発を進める一方、SNIDELは「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の考えをもとに、下げ札やショッパーなども含めた資材を、環境に配慮した素材へ切替えています。

2018年

オーガニックの素材を使用した新ライン"ORGANICS SNIDEL"を始動。

また同時期に、ルミネ新宿2店に”サステナブルデザイン”をコンセプトにエコ素材を用いた新店装が誕生。その後も、国内外の店舗にて新店装へのリニューアルを進めている。

2020年

環境省とコラボレーションした東京ガールズコレクションにて、「エシカル」や「ダイバーシティ」などのメッセージを込めたファッションショーを実施。

2023年

SUSTAINABLE&POSITIVE(持続可能でポジティブ)をスローガンに、可視化しやすいアイコンを商品タグに表記。

SNIDELについて





2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイ

リングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内36店舗、中国71店舗、香港2店舗、台湾4店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計115店舗展開

しています。(5月31日時点店舗数)

■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com

■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/22-12:40)