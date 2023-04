[吉本興業株式会社]

日割り出演者発表!二日ぶっ通し券・一日券の三次先行が決定!4月27日(木)11:00~スタート!



7月8日(土)に I‘s、KEYTALK、クリープハイプ

サンボマスター、TOTALFAT

NON STYLE、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、見取り図

ニューヨーク、空気階段 and more!



7月9日(日)に キュウソネコカミ、四星球、BLUE ENCOUNT

ヤバイTシャツ屋さん、LONGMAN

千鳥、和牛、ロングコートダディ、マユリカ、ミキ and more!







先日発表された、吉本興業株式会社主催の音楽×お笑いフェス 『DAIENKAI 2023』につきまして、既に発表しているアーティスト・芸人たちがどちらの日程に出演するのか注目のお知らせとなります。

また、サンボマスター、I’s、LONGMANの出演が決定しました。現在二日ぶっ通し券に多くのお申込みをいただいておりますが、GWを迎えるにあたり、三次先行の受付を4月27日(木)よりスタートすることも決定しました。なお、三次先行では一日券の受付も実施いたします。



音楽ライブ大好きな皆さんも、きっとお笑いを好きになれる。

お笑いライブ大好きな皆さんも、きっと音楽ライブの虜になる。

大好きなアーティスト・芸人がもっと大好きになる。

そんなフェスが、もっとあったらいいのに。

初回の挑戦にもかかわらず『DAIENKAI 2023』には

その名にふさわしい超盛り上がるアーティスト、芸人のみなさんの出演が続々と決定しています。

皆様におかれましては大変ご多忙中とは存じますが、何とぞ貴社媒体にてご紹介いただきますようお願い申し上げます。





『DAIENKAI 2023』 公演概要



【公演名】 『DAIENKAI 2023』

【開催日時】

2023年7月8日(土)開場11:00 開演12:00 終演予定19:30

2023年7月9日(日)開場11:00 開演12:00 終演予定19:30

【会場】有明 東京ガーデンシアター 〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1-6

【LINEUP】

7月8日(土)

<アーティスト>50音順

I‘s、KEYTALK、クリープハイプ、サンボマスター、TOTALFAT

<芸人>

NON STYLE、マヂカルラブリー、すゑひろがりず、チョコレートプラネット、見取り図、金属バット、鬼越トマホーク

ニューヨーク、オズワルド、空気階段、カベポスター、ヨネダ2000、and more



7月9日(日)

<アーティスト>50音順

キュウソネコカミ、四星球、BLUE ENCOUNT、ヤバイTシャツ屋さん、LONGMAN

<芸人>

千鳥、おいでやすこが、バイク川崎バイク、和牛、ミルクボーイ、ロングコートダディ、コロコロチキチキペッパーズ

男性ブランコ、ニッポンの社長、マユリカ、ミキ、and more

主催・企画・制作 吉本興業株式会社







公式HP:https://daibakushow.yoshimoto.co.jp/daienkai/

公式Twitter(https://twitter.com/daibakushow_y)



チケット情報



【チケット席種・料金】

・二日ぶっ通し券 17,000円(税込)

・一日券 8,800円(税込)

※先行チケットは一般発売5月13日(土)10:00より発券いただけます。

※座席位置は一日券より二日ぶっ通し券が優先されます。

※当公演の先行販売でのお席は、全てランダムとなり、抽選で座席を決定致します。

受付順に良席を保証するものではございませんので予めご了承ください。



<三次抽選先行(二日ぶっ通し・一日券)>

※FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス

受付期間:4月27日(木)11:00~5月1日(月)11:00

当落発表:5月3日(水)18:00頃



<一般発売(一日券のみ)>

5月13日(土)10:00

※FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス



<二日ぶっ通し券について>

※先行予約のみでの販売となります。一般発売での取り扱いはございません。

2日間共通チケットとなりますため、公演期間中は紛失されない様にお気を付けください

※二日ぶっ通し券は二日間とも同席になります。

※座席位置は一日券より二日ぶっ通し券が優先されます。

※公演ごとに出演者は異なります。



【プレイガイド】

【FANYチケット】

WEB:https://yoshimoto.funity.jp/r/daienkai2023/

直接購入:ファミリーマート店舗



【チケットぴあ】

WEB:https://w.pia.jp/t/daienkai2023/

直接購入:セブン-イレブン店舗

Pコード:242-239



【ローソンチケット】

WEB:https://l-tike.com/daienkai2023/

直接購入:ローソン店舗

Lコード:30500



【イープラス】

WEB:https://eplus.jp/daienkai2023/



【注意事項】

※ご購入前に、『DAIENKAI 2023』ホームページにて<感染症対策に関して>をご確認ください。

※チケットの発券開始は5月13日(土)10:00からとなります。お席につきましてはチケット券面にてご確認ください。

公演当日は必ずチケットを発券、ご持参の上、ご来場ください。

※座席位置は一日券より二日ぶっ通し券が優先されます。

※未就学児入場不可、膝上の観覧不可、お1人様1枚チケットが必要となります。

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。

※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。

※車椅子席をご利用の方は、チケットご購入前に

FANYチケット問合せダイヤル[TEL]0570(550)100(10時~19時/年中無休) までお問合せください。



【お問合せ】 FANYチケット問合せダイヤル TEL:0570-550-100(10時~19時/年中無休)





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-18:46)