シーズンレスに活躍し、1枚でコーディネートが完成するブラウス・ワンピースのセットアイテムと人気の3WAYポーチがリニューアルして登場!



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「Mila Owen(ミラ オーウェン)」は、オンラインストア・アプリ限定のスペシャルアイテムを2023年8月2日(水)0:00にMila Owenオフィシャルオンラインストアおよび、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」にて限定発売いたします。







TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、

トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。

秋シーズンに先駆け、オフィシャルオンラインストア・MASH STOREアプリ限定のスペシャルアイテムが発売。

毎シーズン好評のセットワンピースと、アクセサリー感覚で持つことができるトリプルポーチが登場いたします。





こちらのスペシャルアイテムをモデル・蛯原友里さんが着こなす特集ページが8月2日(水)0:00にオフィシャルオンラインストアにて公開、同時にアイテムの販売がオフィシャルオンラインストア・MASH STOREアプリにてスタートいたします。









LOOK











タックスリーブブラウス×VネックワンピースSET UP ¥19,910 (税込)

カラー:NVY,BLK

サイズ:0,1

袖のパフスリーブが特徴のブラウスと、ベーシックで着回し力の高いジャンパースカートがレイヤードになり、1枚でコーディネートが完成するワンピースセット。

セットでの着用はもちろん、別々でコーディネートする際もお手持ちのアイテムと合わせやすい万能アイテムです。













トリプルポーチバッグ ¥9,460 (税込み)

カラー:WHT,BLK,PNK※MASH STORE限定カラー





大きさが異なる3つのポーチがセットになった、リングストラップ付ショルダーポーチ。

リップや鍵などが入るファスナー付きのミニポーチと、中に仕切りのあるミニウォレット、そしてモバイルケースがセットになり小物類がすっきりと収納可能。

使いたいサイズのポーチだけリングから取り外すこともできる、ユーティリティーアイテムです。









スペシャルアイテムの発売について







■8月2日(水)0:00 発売スタート

※タックスリーブブラウス×VネックワンピースSET UPは、8月中旬より順次発送予定









キャンペーン







<MA CARD FOR GO GREEN 22% UPキャンペーン>

8月2日(水)・3日(木)の2日間、オフィシャルオンラインストア・MASH STOREアプリでのお買い物でMA CARD会員のお客様に、MAポイント一律22%還元キャンペーンを開催いたします。





■期間

8月2日(水)0:00 ~ 8月3日(木)23:59 まで









お取扱いサイト







・オフィシャルオンラインストア < https://milaowen.com/ >

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」









Mila Owenについて









TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」

トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の高感度女性が選ぶ洗練された私服。

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る、洗練された次世代のベーシックブランドです。



オフィシャルオンラインストア:https://milaowen.com/

instagram:https://www.instagram.com/milaowen_official/

Twitter:https://twitter.com/_MilaOwen



