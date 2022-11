[株式会社ニュー・オータニ]

6年ぶりの休日クリスマスに贈る「トロピカルディナーコース」







ホテルニューオータニ(東京)

リゾートダイニング「トレーダーヴィックス 東京」

『Trader Vic's Tropical Christmas Dinner』

https://tradervicstokyo.jp/recommend/xmas/



ホテルニューオータニ(東京)では、リゾートダイニング「トレーダーヴィックス 東京」にて、"南国で過ごすクリスマス"をテーマにしたディナーコースを2022年12月23日(金)~12月25日(日)の期間限定で販売いたします。





6年ぶりの休日クリスマスに隠れ家的リゾートダイニングが贈る「トロピカルクリスマスディナー」





年に一度のクリスマスシーズンは、大切な方と特別な時間を過ごしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。また今年のクリスマスは6年ぶりに週末と重なり、お出かけにはピッタリの日めぐりになっていることで、例年以上に盛り上がることが予想されます。



そこで、一歩足を踏み入れるとまるで南国リゾートにトリップしたかのような雰囲気溢れる、隠れ家的リゾートダイニング「トレーダーヴィックス 東京」では、"南国で過ごすクリスマス"をテーマに、名物の薪窯焼ステーキをはじめとする珠玉のリゾートメニューを揃えたクリスマスディナーコースを期間限定でご用意いたします。







3日間限定!年に一度のクリスマスにぴったりの贅沢ディナー







聖夜を彩るディナーコースの主役には、世界一を誇る全長2mの大きな薪窯でジューシーに焼き上げた宮崎県産牛フィレのステーキをご用意。薪窯を使用し、およそ400℃前後の輻射熱でじっくり燻し焼きすることで、素材の旨味を逃がすことなくスモーキーで芳醇な香りとともにジューシーで柔らかに焼き上げることができます。





そのほかにも濃厚な蟹出汁とコクのあるクリームが相性抜群のクラブビスクや、デザートには“いちごの王様”と称される「あまおう」をたっぷりと使用したフレジェケーキなど、クリスマス気分をさらに盛り上げてくれる特製メニューをご用意しております。リゾートムードあふれるダイニングルームで、非日常のひとときをお過ごしください。



【メニュー】

帆立、キャビア、ウニ

カリフラワー&ヘーゼルナッツピューレ

Scallops, Caviar, Sea Urchin

Cauliflower & Hazelnut Puree



クラブビスク

スパイス香る蟹出汁とクリーム仕立て 特製バゲットと共に

Crab Bisque

Warm Spiced Broth & Rich Cream in a Bread Bowl



金目鯛の湖南省スタイル

長ネギと豆鼓炒め 唐辛子と共に

Red Snapper Hunan Style

Japanese Leek & Black Beans with Hint of Chili



薪釜焼 宮崎黒毛和牛フィレ

黒トリュフ、ゆり根、国産粒マスタード

BBQ Miyazaki Wagyu Filet

Black Truffle, Lily Bulb, Japanese Grain Mustard



クリスマスあまおうフレジェケーキ

ヴァニラカスタードクリーム&フレッシュベリー

Christmas Amaou Fraisier Cake

Vanilla Custard Cream & Fresh Berries



コーヒー または 紅茶

Coffee or Tea





クリスマスをイメージした期間限定カクテルも!「トレーダーヴィックス クリスマスカクテル」







「トレーダーヴィックス トロピカルクリスマス」では、ディナーコースのほかに期間限定のオリジナルカクテルも登場します。南国リゾートを思わせる見た目も華やかなカクテルをお食事と一緒にお楽しみください。





December Squall(写真:左)

ストロベリーとココナッツの甘みに、スパークリングワインの酸味を加え甘酸っぱいカクテルに仕上げました。





Jewelry Ball(写真:中央)

“クリスマスプディング”をイメージした、無花果を使用し飲みやすく仕上げた爽やかな甘みのある一杯。





Christmas Carol(写真:右)

紅茶とティーリキュールを使用した、クリスマスカクテル。オレンジの酸味と蜂蜜の優しい甘さに、ソーダの爽快感を加えたリフレッシュカクテルです。



※一部メニューはノンアルコール対応可





周りを気にせずプライベート空間を愉しみたい方も安心!バリエーション豊かな個室もご用意







トレーダーヴィックス 東京には、周りを気にせずプライベートな空間でお食事を愉しみたいという方向けに、個室のお席も数種類ご用意しております。人数や用途に合わせた個室をご案内いたします。



個室について詳しくはこちら:https://tradervicstokyo.jp/dining/private-room/





トレーダーヴィックス 東京とは







1937年にサンフランシスコで開業したアイランドリゾートダイニング「TRADER VIC’S(トレーダーヴィックス)」は、南国の楽園を思わせる内装と、西洋と東洋の美食を掛け合わせる「フュージョン料理」の先駆けとなる個性豊かな料理を提供し、ロンドンやドバイなど世界中の大都市に店を構えるインターナショナルなレストラン。1974年にホテルニューオータニに誕生した「トレーダーヴィックス 東京」でも、パプアニューギニアやタヒチから運ばれた本物の民芸品と、伝統の薪窯で焼き上げられたスペアリブやステーキをはじめとする"世界の味"がお客さまをお迎えします。





販売概要



『Trader Vic's Tropical Christmas Dinner』

https://tradervicstokyo.jp/recommend/xmas/





期間:2022年12月23日(金)~25日(日)

料金:1名さま ¥19,500

※別途サービス料を加算させていただきます。

※事前予約制

※当日のご利用は店舗にお問い合わせください。

提供時間:17:00~22:00(L.O. 20:30)

ご予約・お問合せ:03-3265-4707(直通)



店舗:インターナショナル料理「トレーダーヴィックス 東京」(ホテルニューオータニ ガーデンタワー4階)

店舗URL:https://tradervicstokyo.jp/

※写真はイメージです。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-13:16)