2023年10月28日(土)・29日(日) 17時ごろ(予定) 花畑広場



一般社団法人くまもと海のミライは、10月28日(土)と29日(日)に「ハロウィン クリーン大作戦」を開催いたします。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

公式サイト:https://kumamoto.uminohi.jp/

公式SNS:X(旧twitter) @kabchan5







今年で開催4年目となる「くまハロ(くまもとハロウィン)」。熊本の秋を代表するお祭りで様々なハロウィンらしいエンターテインメントの体験を通して、熊本の食(農産物中心)を身近に感じられるイベントです。たくさんの方が仮装して熊本の農産物を楽しむ会場で陸と海のつながりを伝えることで、海洋ごみ問題にも関心を持ってもらおうと、”ハロウィン クリーン大作戦”を実施します。

昨年度は約7万人の来場者があり、今年は10万人の来場が見込まれています。様々な仮装をした仲間と一緒に楽しくごみ拾いをして、思い出にのこる1日を過ごしませんか。



<イベント概要>





<団体概要>

団体名称:一般社団法人くまもと海のミライ

URL:https://kumamoto.uminohi.jp/

活動内容:一般社団法人くまもと海のミライは、海と日本プロジェクトinくまもとの事務局として熊本県の海の魅力を伝え、海と共生するムーブメントを起こすことを目的に活動しています。



CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/



日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/











