AI KAGo Project(代表:入部亜佳子)主催、『青色と灰色の境界線-Inherit the heart-』が2023年8月18日(金)-20日(日)に久留米シティプラザ 久留米座(福岡県久留米市六ツ門町8-1)にて上演されます。この度公式ビジュアルが解禁されました。

チケットはカンフェティ(運営:ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役:榑松 大剛)にて発売中です。





2023年8月18~20日 福岡県久留米市・久留米シティプラザ久留米座にて『青色と灰色の境界線-Inherit the heart-』を上演する。

本作品は、代表・入部亜佳子が13年前、高校演劇部にて上演した作品。地元久留米の子どもたちが、自らの手で地元の歴史を作品にしたということもあり、当時は大きな評価を受けていた。



テーマは「いのちを繋ぐ」。第二次世界大戦末期、地元久留米で起こった「久留米空襲」を題材に、戦時下でも懸命に生き、命を繋いだ人々がいた日常を描く。



現代を生きる大学生・由詩乃(よしの)は、祖母・ヤエから話を聞いて、何を感じるのか。

13年の時を経て、この度の再演では同じく久留米市出身の林 将平(S.H.Produce)が脚本/演出を担当。原作者・中川智葉の想いを引き継ぎつつも、「今を生きる」人々に共感を得られる作品にするべく、現代シーンの描写を大幅に加筆しての上演となる。









今年3~4月に実施した「指スタンプの旅」では、ヒッチハイクもしながら1003名の人々から指スタンプを集め、フライヤー裏面にある虹のアートを完成。5月に挑戦したクラウドファンディングで集まった1008名分の「平和の祈り」は、折り鶴にして劇場に飾られる予定となっている。日本各地からだけでなく、観光客なども含む世界中の想いが、この、「“いのち”を繋ぐ演劇プロジェクト」に向けられている。



久留米市をはじめとした筑後川地域で活躍する俳優陣、小学生から80代までが集結し、稽古が始まってから1ヶ月が経った。ついに、公式ビジュアルも公開。

平和な世の中だからこそ、演劇作品を作ることに情熱をむけることができる。その実感を日に日に色濃く感じながら、作品づくりは、ますます加速していく。







テーマソング:「灰と青」QAREN



AI KAGo Project





2023年設立。代表:入部亜佳子が行う舞台企画・制作会社。



AI=愛、入部亜佳子

KAGo=覚悟



愛する人

愛する事

愛する物



に覚悟を持って接していきたい

自分の人生に覚悟を持って歩んでいきたい









公演概要





『青色と灰色の境界線-Inherit the heart-』

公演期間:2023年8月18日(金)-20日(日)

会場:久留米シティプラザ 久留米座(〒830-0031 福岡県久留米市六ツ門町8-1)



脚本・演出:林将平

原作:中川智葉







■あらすじ

1945年、福岡県久留米市上空。

雲一つない青い絵の具を塗り替えるように、鉄の雨が注がれた。

焦土と化したあの空爆より78年……一人の女性があの悲しい一日を振り返る。

当時まだ10歳だった八恵は、孫の由詩乃を連れて小頭町の公園に訪れていた。

ここで遊んでいた子供時代、屈託のない笑顔…そしてすべてを奪われた惨状を語る。

まだ私たちはかくれんぼの途中なんだ。

「もういいかい?」――…「まーだだよ。」



AI KAGo Projectが製作委員会を発足しておくる

久留米で生まれたプロデューサーが企画を打ち立て、久留米で生まれた脚本・演出家が創る

一人でも多くの人に届けたい…平和への祈りを込めた物語。



■公演スケジュール

2023年

8月18日(金)19:00

8月19日(土)14:00 / 18:00

8月20日(日)14:00



■チケット料金

前売・当日

一般チケット 2,500円

中高大学生 2,000円

小学生以下 1,000円

配信チケット 2,500円

※アーカイブ配信

(全席指定席・税込)



●観劇チケット

〈カルテットオンライン〉銀行振込のみ

https://www.quartet-online.net/ticket/aoirohaiiro2023

〈カンフェティ〉クレジットカード対応可

https://www.gettiis.jp/event/detail/100475/N28536

●配信チケット

https://act-pit.com/ticket/?eid=wnQWNbDo



■出演者

古賀桜花/柿添武蔵/高松脩人/池上和葉/池上八恵/松隈遥香/新郷樹/りゅう/中島浩志/末吉祐太/山口咲希/菊池春菜/桜沢由衣夏



会社名:合同会社AI KAGo Project

代表者:入部亜佳子

製作:青色と灰色の境界線 製作委員会

[お問い合わせ]

aoirohaiiro@81g.jp



