[株式会社ニュー・オータニ]

食欲の秋はまだまだ終わらない!“ブランド和牛の源流”と“秋田米の最上位品種”が一堂に集結する今の時期をお見逃しなく!







ホテルニューオータニ(東京)

ビュッフェ&バー「VIEW&DINING THE SKY」

https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/sky/



ホテルニューオータニ(東京)では、360°の圧倒的なパノラマ眺望とともに全50種類以上のお料理をお愉しみいただけるビュッフェ&バー「VIEW &DINING THE SKY」にて、今の時期「鳥取和牛」の焼きしゃぶと、秋田県産「サキホコレ」を使用した丼ぶりメニュー各種を提供いたします。





地方に溢れる美食の数々を都内でも味わっていただきたい!





ホテルニューオータニ(東京)では、地方創生の一助となるべく2020年6月から『STAY TOKYO EAT JAPAN』プロジェクトを発足、全国自治体や生産者と連携して、日本が誇る畜産、漁業、農産物支援の取り組みを強化しています。そしてその活動の一環として、今の時期は“ブランド和牛の源流”と称される「鳥取和牛」と、食味を徹底的に追求した“秋田米の最上位品種”「サキホコレ」を使用したメニューを期間限定で提供しております。







“ジュ~”の音とともに食欲掻き立てる『鳥取和牛の焼きしゃぶ』



鳥取和牛は、旨み成分の「オレイン酸」を豊富に含み、突き抜ける風味と至福の口どけ、赤身と脂の絶妙なバランスが特徴で、日本各地のブランド牛のルーツである「気高号」との血縁を有する由緒正しい和牛です。





その鳥取和牛を薄切りにし、オリジナルのタレと絡めながらすき焼きスタイルでさっと焼き上げる「焼きしゃぶ」は、肉の旨みと上質な脂の甘みをダイレクトにお愉しみいただけます。ご注文をいただいてから目の前で熟練の職人が焼き上げ、“ジュ~”の音でさらに食欲が掻き立てられること間違いなしの逸品をお見逃しなく!



「鳥取和牛フェア」

期間:2022年12月16日(金)まで





“日本人の心”ともいえるお米にもこだわりました。秋田米「サキホコレ」の丼ぶりシリーズ







秋田米の新品種「サキホコレ」は、“コシヒカリを超える極良食味米”をコンセプトに、約12万株の中から選ばれた秋田米のフラッグシップとして近年人気を博しています。白くツヤやかな外観、ふっくらとした粒立ちと噛むほどに広がる甘い風味が特徴の、日本人の遺伝子に直接響くような王道を極めた美味しさが魅力です。※「サキホコレ」での丼ぶり提供は期間限定





「VIEW &DINING THE SKY」では、揚げたてサクサクの「天丼」や、鉄板焼きコーナーで焼き上げる出来立ての「ステーキ丼」などの定番丼のほか、「麻婆豆腐丼」や「二色カレー丼」なども。各ジャンル専任の料理人が作り上げるミニサイズながらこだわりの詰まった丼をご賞味ください。





360度の展望と、出来立てをお届けするステージキッチンが特徴のビュッフェ&バー







1964年の東京オリンピック開催に際し、"世界中からお越しになるお客さまに、日本が誇る富士山をお見せしたい"という創業者・大谷米太郎の想いから、東京を一望する360度パノラマビューレストランとして誕生した「VIEW & DINING THE SKY」。





和・洋・中&スイーツまで50種類以上のバラエティに富んだお料理を、圧倒的なパノラマ眺望とともにお愉しみいただけます。ホテル伝統のローストビーフや、厳選食材を使用した“スーパーシリーズ”スイーツのほか、中央のライブキッチンより熟練の職人が握り立てを提供するお寿司、国産牛を目の前で焼き上げる鉄板焼など、「VIEW & DINING THE SKY」ならではの"出来立て"の料理の数々をご堪能ください。





店舗概要



https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/sky/



店舗:ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」(ザ・メイン 17階)

時間:ランチ11:30~/ディナー17:30~ ※2時間制

料金:

ランチ

平 日 大人¥9,900/お子さま¥5,500

土日祝 大人¥10,900/お子さま¥5,500

ディナー

平 日 大人¥14,500/お子さま¥7,700

土日祝 大人¥15,500/お子さま¥7,700



◎12月は全日下記料金とさせていただきます。

ランチ 大人 ¥10,900/お子さま ¥5,500

ディナー 大人 ¥15,500/お子さま ¥7,700



※料金にサービス料を別途加算させていただきます。

※お子さまは4~12歳

※クリスマス、年末年始、イベントなどで料金が変わる場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-20:16)