[株式会社マッシュホールディングス]

コージーな質感を取り入れ、新しいベーシックで自信と品格をさずけた、新作コレクション!<7月11日(火)公開>



株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は、2023年7月11日(火)12:00よりモデルの土屋巴瑞季(ツチヤ ハズキ)さんを起用した2023年秋のコレクションを公式オンラインストア、およびECデパートメントストアの「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて公開、同時に商品の先行予約もスタートいたします。









Elegant Simplicity



コージーな質感を取り入れた新しいベーシックで、自信と品格をさずける。



シンプルな中にも深い味わいのあるマテリアルや

洗練された1つ1つのラインから作り出される構築的なシルエットで魅了。



細部にまでこだわり、知的なディテールを宿した

エスプリシック。



着心地の良いマテリアルで表現した

リラックスフォーマル。



伝統を感じさせつつ、新たなトレンドを取り入れた

ネオトラッド。



様々な刺繍やツイードで魅せる

3Dテクスチャー。



枯淡でエレガントな

CELFORD 2023 オータムコレクションをお届けいたします。



LOOK紹介











<Items>

Cardigan ¥19,800

Skirt ¥25,300













<Items>

Blouse ¥17,600

Skirt ¥19,800





















<Items>

Jacket ¥29,700

Tops ¥17,600

Skirt ¥19,800

















<Items>

Dress ¥30,800













<Items>

Coat ¥41,800

















<Items>

Cardigan ¥16,500

Skirt ¥18,700













<Items>

Coat ¥31,900

Tops ¥9,350

Skirt ¥19,800













<Items>

Jacket ¥25,300

Tops ¥9,350

Skirt ¥18,700











<Items>

Knit ¥14,300

Skirt ¥27,500













<Items>

Vest ¥18,700

Blouse ¥15,400

Pants ¥12,100











<Items>

Cardigan ¥15,400

Shirt ¥16,500

Skirt ¥25,300









And more...

(価格は全て税込表記)



先行予約販売について





■オンライン先行予約発売日:7月11日(火) 12:00(正午)



・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE< https://celford.com/Page/news/list.aspx >

・USAGI ONLINE< https://usagi-online.com/ >



土屋巴瑞季(ツチヤ ハズキ)プロフィール









●土屋巴瑞季

1994年2月14日生まれ(29歳)

小学館「CanCam」専属モデルを経て、その後、ファッション誌、ファッションカタログに多数出演。



<コメント>

CELFORDのお洋服は、上品でスタイルを綺麗にしてくれものばかり。

お洋服の力を借りて、私自身も素敵な女性になれるような気がします。

撮影中も着ていて楽しくて、ワクワクする気持ちになりました。



CELFORD(セルフォード)について









2018年春にデビュー。上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。現在は百貨店、ファッションビルを中心に日本に24店舗、中国4店舗、計28店舗展開しています。(7月11日時点店舗数)

<オフィシャルオンラインストア>:https://celford.com/

<USAGI ONLINE>:https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>:https://www.instagram.com/celford_official/













<CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。



