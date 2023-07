[株式会社ロッテ]

株式会社ロッテは、ディズニー創立100周年限定アートをデザインした「キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル」の第2弾を展開、9月5日より(※)秋冬の期間限定で発売いたします。第2弾のパッケージにも世界中で愛され続ける人気コンテンツやキャラクターのデザインを8種類ご用意しました。ご家庭や職場で手に取りやすいボトルタイプ。ガムは、柔らかい食感が特徴のソーダ・グレープソーダ・レモンソーダの3種類の味わいが楽しめるキューブガムです。気分や好みに合わせて選べます。大切な歯のために。ぜひ皆さまで、お召し上がりください。

(※)順次切り替えのため、店頭によって前後する可能性があります





◆「キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル」







(C)Disney (C)Disney/Pixar

100年愛される身近なブランドに成長できることを目指して。

「その歯と100年。キシリトール。」

ディズニー100テーマのデザイン、第2弾が登場!



3種類の炭酸飲料(ソーダ、グレープソーダ、レモンソーダ)のすっきりした味わいが楽しめるアソートタイプのキューブガムで、柔らかな食感も特徴です。



子どもから大人まで幅広い世代で楽しめる品質・デザインです。











●商品名:キシリトールガム ENJOY CUBEアソートボトル

●発売日:2023年9月5日(火)

※順次切り替えのため、店頭によって前後する可能性があります

●発売地区:全国(遊技場・アミューズメント施設除く)

●内容量:122g

●価格:オープン価格 ※想定小売価格820円前後(税込)



第2弾は「笑顔あふれる可愛いデザイン」が中心の全8種類!























100年に1度の限定アートボトル!

ぜひお部屋に並べてキシリトール習慣を始めましょう。

その歯と100年。キシリトール。



※画像は第1弾デザインボトルです。

