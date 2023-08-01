青森県出身フラメンコダンサー工藤朋子 初の青森公演 『アレコ…
［ロングランプランニング株式会社］
フラメンコの伝統曲に、津軽三味線、ピアノの演奏で 青森県立美術館ならではの公演を実施
青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会、青森県立美術館主催、『アレコホール特別フラメンコ公演「抱擁の哀しき果て」』が2023年9月17日 (日) ～2023年9月18日 (月・祝)に青森県立美術館アレコホール（青森県青森市安田字近野185）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月1日(火)10:00より発売開始です。
カンフェティにて8月1日(火)10:00よりチケット発売開始
http://confetti-web.com/flamenco-aomori
公式ホームページ
https://www.aomori-museum.jp/schedule/12111/
青森県出身フラメンコダンサー工藤朋子による初の青森公演。
「アレコ」をテーマにしたフラメンコ公演を、フラメンコの伝統曲や、津軽三味線、ピアノの演奏でお届けします。絵画と音楽、そして舞踊が調和する美術館ならではの公演をお楽しみください。
出演
工藤 朋子 Tomoko Kudo
フラメンコダンサー
浅野 祥 Sho Asano
津軽三味線
斎藤 誠 Makoto Saito
フラメンコギター
関 祐三子 Yumiko Seki
カンテ
三四郎 Sanshiro
フラメンコダンサー
高 実希子 Mikiko Koh
ピアノ
佐藤 浩希 Hiroki Sato
演出・パルマ
公演概要
『アレコホール特別フラメンコ公演「抱擁の哀しき果て」』
公演期間：2023年9月17日 (日) ～2023年9月18日 (月・祝)
会場：青森県立美術館アレコホール（青森県青森市安田字近野185）
■出演者
工藤 朋子（フラメンコダンサー）
浅野 祥（津軽三味線）
斎藤 誠（フラメンコギター）
関 祐三子（カンテ）
三四郎（フラメンコダンサー）
高 実希子（ピアノ）
佐藤 浩希（演出・パルマ）
■公演スケジュール
9月17日(日) 18:30開場／19:00開演
9月18日(月・祝) 18:30開場／19:00開演
■チケット料金
一般4,500円／高校生以下2,500円
※全席指定、事前購入のみ
※各種手数料込み
主催：青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会、青森県立美術館
助成：公益財団法人スペイン舞踊振興MARUWA財団
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/01-13:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
オリジナルのレスキューバスミニカーが付録！ 『最強のりものヒーローズ9-10月号』が発売！！(08/01 13:46)
DMM.make 3DプリントとDental Predictionが業務提携開始(08/01 13:46)
青森県出身フラメンコダンサー工藤朋子 初の青森公演 『アレコホール特別フラメンコ公演「抱擁の哀しき果て」』上演決定 カンフェティでチケット発売(08/01 13:46)
空き家ではじめる新しいコト ～先輩移住者が伝授する活用のヒケツ～(08/01 13:46)
長野県佐久市とふるさとチョイス ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディング(R)で、バルーンのまちを象徴する大型遊具修繕のための寄付受付開始(08/01 13:46)
【東京ばな奈思い出エピソード大賞2023】初開催！あなたの思い出を教えて(08/01 13:46)
外部脅威対策に関するアンケート調査を実施 高まるクラウドメールサービス導入とセキュリティ意識(08/01 13:46)
「Bitfan」にて、女優・岩田華怜のオフィシャルファンクラブ「IWATA family’s」をオープン！(08/01 13:46)
「TikTok Creative Festival in NAGOYA」9/16に名古屋で開催決定！出演者の一部を投票により募集！(08/01 13:46)
「真夏のご褒美」第二弾！シャインマスカットのスペシャルパフェが期間限定で登場！フランスで最も権威あるグルメ誌で金賞を受賞した紅茶「Betjeman and barton」取り扱いをスタート！(08/01 13:46)
「Sony Music × Sony Bank Collaboration Days」開始のお知らせ(08/01 13:46)
「NISA口座新規開設と、NISA口座でのお取り引きで最大3,000円プレゼント！」キャンペーン実施のお知らせ(08/01 13:46)
『ヴェーダスムースカール 32mm』2023年8月29日(火)新発売(08/01 13:46)
【8/8（火）ウェブセミナー】「BtoBマーケティングのはじめ方、最速で成果が出る施策はメルマガだ！！」をテーマとしたセミナーを開催(08/01 13:46)
～「カルビ大将」・「がんこ炎」～暑い夏はカルビ大将・がんこ炎でカ・ン・パ・イ！！「生ビール祭」開催致します！(08/01 13:46)
「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「海へ」8月1日～20日はご来店特典あり！何度でも使える「5％OFFクーポンパス」プレゼント！(08/01 13:46)
日本調剤オンラインストアで吉野家の介護食「吉野家のやさしいごはん(R)」の新商品「やわらか親子丼の具」を本日より先行販売開始(08/01 13:46)
【アプリ多言語化】WOVN.app でプッシュ通知も43言語に対応(08/01 13:46)
8/22開催_情シス担当者のためのPC管理強化セミナー 第2弾 AutopilotとAzure Virtual Desktopで実現する究極のモダンプロビジョニング(08/01 13:46)
オリコ、西中国信用金庫の住宅ローン利用者限定多目的ローン「プレミアムローン」の取り扱い開始(08/01 13:46)
ロボット開発の現役エンジニアによる「プレンビットロボット教室」を来室型オンライン講座「バレッドＸ」にて８月１日(火)より提供開始(08/01 13:46)
プロeスポーツチーム所属の講師による「ジーニアスeスポーツ教室」を来室型オンライン講座「バレッドＸ」にて８月１日(火)より提供開始(08/01 13:46)
「レゴ(R)スーパーマリオ(TM)」にドンキーコングが仲間入り！「ドンキーコング の ツリーハウス」などの新セットが2023年8月1日（火）発売(08/01 13:46)
CureApp取締役、育児休業取得のお知らせ(08/01 13:46)
実用化を目指す研究者の登竜門「BRAVE」2023の本エントリー開始。国内有力ディープテック投資家約30名が参画決定【8/25締切】(08/01 13:46)
「伝えるためのユニバーサルデザインフェア」に出展(08/01 13:46)
アイスリーデザイン、カルチャーブックをリニューアルいたしました！(08/01 13:46)
ＮＸグループが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」がユニリタのIDaaS「Digital Workforce」のシングルサインオンに対応(08/01 13:46)
リモートワークを支援するIDaaS「infoScoop × Digital Workforce」が電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」と連携(08/01 13:46)
8/13(日) 花組 宝塚大劇場公演『鴛鴦歌合戦（おしどりうたがっせん）』『GRAND MIRAGE!』千秋楽をLeminoにてライブ配信。宝塚歌劇S席観劇チケットが当たるキャンペーンも実施！(08/01 13:46)