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青森県出身フラメンコダンサー工藤朋子 初の青森公演　『アレコホール特別フラメンコ公演「抱擁の哀しき果て」』上演決定　カンフェティでチケット発売

［ロングランプランニング株式会社］

フラメンコの伝統曲に、津軽三味線、ピアノの演奏で　青森県立美術館ならではの公演を実施

青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会、青森県立美術館主催、『アレコホール特別フラメンコ公演「抱擁の哀しき果て」』が2023年9月17日 (日) ～2023年9月18日 (月・祝)に青森県立美術館アレコホール（青森県青森市安田字近野185）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて8月1日(火)10:00より発売開始です。


カンフェティにて8月1日(火)10:00よりチケット発売開始
http://confetti-web.com/flamenco-aomori

公式ホームページ
https://www.aomori-museum.jp/schedule/12111/




青森県出身フラメンコダンサー工藤朋子による初の青森公演。
「アレコ」をテーマにしたフラメンコ公演を、フラメンコの伝統曲や、津軽三味線、ピアノの演奏でお届けします。絵画と音楽、そして舞踊が調和する美術館ならではの公演をお楽しみください。

出演




工藤　朋子　Tomoko Kudo
フラメンコダンサー


浅野　祥　Sho Asano
津軽三味線


斎藤　誠　Makoto Saito
フラメンコギター


関　祐三子　Yumiko Seki
カンテ


三四郎　Sanshiro
フラメンコダンサー


高　実希子　Mikiko Koh
ピアノ


佐藤　浩希　Hiroki Sato
演出・パルマ

公演概要


『アレコホール特別フラメンコ公演「抱擁の哀しき果て」』
公演期間：2023年9月17日 (日) ～2023年9月18日 (月・祝)
会場：青森県立美術館アレコホール（青森県青森市安田字近野185）

■出演者
工藤　朋子（フラメンコダンサー）
浅野　祥（津軽三味線）
斎藤　誠（フラメンコギター）
関　祐三子（カンテ）
三四郎（フラメンコダンサー）
高　実希子（ピアノ）
佐藤　浩希（演出・パルマ）

■公演スケジュール
9月17日(日) 18:30開場／19:00開演
9月18日(月・祝) 18:30開場／19:00開演

■チケット料金
一般4,500円／高校生以下2,500円
※全席指定、事前購入のみ
※各種手数料込み

主催：青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会、青森県立美術館
助成：公益財団法人スペイン舞踊振興MARUWA財団

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/01-13:46）

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