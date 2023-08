[阪急阪神ホールディングス株式会社]

北大阪急行電鉄では、南北線延伸線の開業日を2024年3月23日(土)と公表したことに併せて、延伸線開業のプロモーション第2弾を開始いたします。





第1弾は、開業までの期待感の醸成と延伸線への誘致を目的に、当社各駅や車内にて「千里中央からつながる ひとつ先の駅へ ひとつ上の未来へ」を謡いPRしてまいりました。

第2弾では、開業日を明示するとともに、延伸開業する北大阪急行「箕面船場阪大前(みのおせんばはんだいまえ)駅」「箕面萱野(みのおかやの)駅」が“Osaka Metro御堂筋線”との相互直通運転により、大阪市内の主要駅である新大阪~梅田~なんば~天王寺駅と1本で繋がる利便性を表現しました。

今後、当社の駅および車内のサイネージによるPR動画配信やポスター掲出のほか、8月28日(月)からは梅田駅周辺でも広くプロモーションを展開してまいります。

また9月2日(土)には阪急・大阪梅田駅ビッグマン前イベントスペースにて、「meet in MINOH!(北大阪急行に乗って、箕面で出会おう。)」と題したPRイベントを開催し、より一層、開業に向けて盛り上げていきます。



1.プロモーション開始日

2023年8月23日(水)~



2.プロモーション内容

(1)当社の駅および車内でのデジタルサイネージやポスター掲出(8/24(木)~)

(2)相互直通しているOsaka Metro梅田駅周辺に加えて、阪急電鉄・阪神電気鉄道の大阪梅田駅周辺へのポスター掲出やデジタルサイネージによるPR(8/28(月)~)

※上記(1)(2)のデジタルサイネージは動画による配信。

(3)阪急・大阪梅田駅ビッグマン前にて開業日周知イベント「meet in MINOH!(北大阪急行に乗って、箕面で出会おう。)」を開催(9/2(土))

(4)特設ホームページの開設



3.ポスターデザイン





デザイン紹介

開業日を明示するとともに、延伸開業する北大阪急行「箕面船場阪大前(みのおせんばはんだいまえ)駅」「箕面萱野(みのおかやの)駅」が“Osaka Metro御堂筋線”との相互直通運転により、大阪市内の主要駅である新大阪~梅田~なんば~天王寺駅と1本で繋がる利便性を表現しました。



4.阪急・大阪梅田ビッグマン前にて「meet in MINOH!(北大阪急行に乗って、箕面で出会おう。)」を開催

延伸開業日の発表に伴い、「meet in MINOH!(北大阪急行に乗って、箕面で出会おう。)」と題した開業日周知イベントを行います。

本イベントでは、展示パネルを使って「箕面萱野駅」「箕面船場阪大前駅」周辺の「Activity(アクティビティ)」や「Lifestyle(ライフスタイル/生活様式)」を紹介するとともに、沿線グルメパンフレットを配布するなど、新たに広がる沿線の魅力をたっぷり紹介いたします。

・実施日時

2023年9月2日(土)10:00~17:00

・実施事項

(1)箕面FMのMCによる「箕面萱野駅」「箕面船場阪大前駅」周辺の魅力紹介フリートーク

(2)駅長、箕面市役所職員によるPRトークショー

※実施時間

箕面市(1)10:20~10:30(2)13:10~13:20

駅長(1)10:30~10:40(2)13:20~13:30

(3)箕面関連商品or北急限定グッズが当たる抽選会

※抽選会開催時間(1)10:40~11:10(2)13:30~14:00(3)15:30~16:00

※抽選品には数に限りがございます。

(4)箕面船場繊維団地が取扱うオリジナルハンドタオルを配布

北大阪急行電鉄のキャラクター北鳩家族(きたきゅうふぁみりー)をデザインしたハンドタオルです。

(5)北大阪急行9000形車両顔出しパネル(写真撮影可能)

(6)滝ノ道ゆずる(箕面市マスコットキャラクター)登場

※ゆずるくんの登場は約15分間となります。



5.特設ホームページの開設

特設ホームページでは、新駅の運賃などの情報を掲載するとともに、延伸線地域の“まちの魅力”を紹介いたします。また今後はダイヤや延伸開業PRのためのイベント情報などの最新情報も随時掲載いたします。



・開設日:2023年8月23日(水)14時~

https://www.kita-kyu.co.jp/enshin/





