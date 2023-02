[株式会社東京ニュース通信社]

「TVガイドVOICE STARS Dandyism vol.6」3月2日(木)発売



話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」(毎月9日前後発売)。媒体コンセプトはそのままに、男性声優のみの特別号「TVガイドVOICE STARS」が季刊発行されているが、オトナ声優に限定した別冊「TVガイドVOICE STARS Dandyism」の「vol.6」が3月2日(木)に発売。発売まであと1週間となる本日、表紙画像と全ラインナップが初解禁された。







表紙&巻頭を飾るのは、現在放送中の「ノケモノたちの夜」(TOKYO MXほか)をはじめ、数多くのアニメ作品でクレジットされ、業界において必要不可欠な存在感を放っている小西克幸。今年4月で50歳を迎えることから、満を持して人生初単独表紙に登場した。「小西克幸、円熟期。」というキャッチコピーの下、“円熟”の今を1万字超えインタビューで探ったほか、昨年末スタートしたラジオ番組「小西克幸と平川大輔のアブナイ同窓会!」(ニコニコ生放送)から番組スタッフの証言など、さまざまな角度から小西の魅力に迫る20P超え特集となっている。



◆小西克幸コメント

声優人生で初めて、1人で表紙に出させていただくことになりました。どんな写真になるのか、撮影前から楽しみにしていましたし、どんなふうに仕上げていただけるのか、自分にとっても未知数で、それも楽しみです。いろいろなお話もさせていただきましたので、お読みいただけたら幸いですね。僕が表紙ではありますが、中には人気声優がいっぱい載っています。ぜひそれを目当てに買っていたただけたら(笑)!



第2特集には、声優業の傍らアーティスト活動にも精力的な4組のオトナ声優が登場。5thシングル「NEW DRAMA PARADISE」が発売中の福山潤、4月12日(水)にニューシングル「HYSTERIC CARAVAN」をリリースする森久保祥太郎、2ndシングル「Cozy Crazy PARTY!」が話題の近藤孝行&小野大輔による音楽ユニット・TRD、そして羽多野渉はベストアルバム「HATANO WATARU THE BEST」のリリースを記念したグラビアを飾っている。



特別企画としてTVアニメ「真・進化の実~知らないうちに勝ち組人生~」(テレビ東京ほか)から、下野紘×稲田徹によるスペシャルクロストークを掲載。カフェでまったり語り合ってもらった。なお、下野は先日「Hiro Shimono Special LIVE 2020→2023 Everything “WE GO!”」を開催したことから、その最終東京公演の模様をリポート。待望の声出し解禁となった、感動のライブを誌上再現する。



また世界的写真家レスリー・キーとのコラボで初写真集「KROSS OVER」をリリース、オリコン写真集ランキングで初登場3位を記録した谷山紀章に、発売後の反響を尋ねた。関智一は「新世界 メタバースTV!!」(テレビ朝日系)で共演するお笑いコンビ・ぺこぱと爆笑トークを。「がんばれ!長州くん」で声優に初挑戦した元プロレスラー・長州力は、愛孫の由真くんと記念撮影することに。



そして写真家としても活躍する津田健次郎が男性声優を撮り下ろす連載「ツダピン」は最終回スペシャルとして、自身のリクエストにより大塚芳忠をモデルに迎え、クラシックなホテル&フォーマルな衣装で撮り下ろし。津田にしか撮れない、大ベテラン・大塚の今まで見せたことのない写真の数々が収められている。





Amazon限定表紙版 発売決定!



Amazonにて<【Amazon.co.jp限定】TVガイドVOICE STARS Dandyism vol.6 Amazon限定表紙版>をご購入のお客様にAmazon限定表紙絵柄のTVガイドVOICE STARS Dandyism vol.6をお届け!





Amazonでの購入については下記HPをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/



※在庫には限りがございます。ご了承ください。

※通常版のTVガイドVOICE STARS Dandyism vol.6とは、表紙絵柄以外同じ内容となります。



<注意事項>

※2月22日現在

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。

詳しくは各社HPなどにてご確認ください。

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。





購入者特典 決定!



■アニメイト(※WEB・実店舗含む)

【特典内容】

A4サイズ 小西克幸クリアファイル1枚



アニメイトでの購入については下記HPをご覧ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2209734/



■セブンネットショッピング

【特典内容】

小西克幸ポストカード1枚





セブンネットショッピングでの購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107372425



■TOKYO NEWS magazine&mook(honto)

【特典内容】

小西克幸生写真全3種よりランダムで1枚







TOKYO NEWS magazine&mook(honto)での購入については下記HPをご覧ください。

https://honto.jp/netstore/pd-book_32277391.html



<注意事項>

※2月22日現在

※アニメイト実店舗での販売は3月2日(木)~となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。

詳しくは各社HPなどにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。



【商品概要】

「TVガイドVOICE STARS Dandyism vol.6」

●発売日 : 2023年3月2日(木) ※一部、発売日が異なる地域がございます

●発 行 :東京ニュース通信社

●定 価 : 1,430円

●判 型 : A4

●ラインナップ :小西克幸/福山潤/森久保祥太郎/TRD(近藤孝行&小野大輔)/羽多野渉/下野紘×稲田徹/下野紘/谷山紀章/関智一×ぺこぱ/長州力with由真くん/津田健次郎×大塚芳忠 etc.

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>

■公式Twitter

@TVguidePERSON<https://twitter.com/TVguidePERSON>

■公式Instagram

@tvgperson<https://www.instagram.com/tvgperson/>



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/23-15:46)