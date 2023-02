[株式会社東京ニュース通信社]

「月刊TVガイド2023年4月号」2月24日(金)発売 電子版は2月下旬以降順次配信開始予定!



「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2023年4月号」を2月24日(金)に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、2月下旬以降電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。







表紙には12枚目のシングル「Life goes on / We are young」が発売中のKing & Princeが登場。新曲の注目ポイントをはじめ、デビュー前後の若かった思い出を語ってもらった。



ニューシングルのタイトルにちなんで“あのとき、僕らは若かった”をテーマにインタビュー。デビュー前にみんなで江ノ島に行った思い出やハワイ撮影の裏話、そして今のグループの前身「Mr.King vs Mr.Prince」になったときのことなど、懐かしい思い出話は尽きない。



「King & Prince」とはお互いにどんな存在かと聞くと、少し考えながらも、仲間であり青春であり、ユートピアで“ズットピア”と断言する。その心とは…? そんな10代から20代、家族よりも長い時間を過ごしてきた彼らが繋ぐストーリーを、12Pの大ボリュームでお届けする。



さらに「坂上どうぶつ王国」にレギュラー出演中の高橋海人のダイビング企画インタビューや、3年目に突入した「VS魂 グラデーション」のレギュラー、佐藤勝利&藤井流星&岸優太&浮所飛貴の絆を感じる仲良しグラビアも必見。



ほかにも、続編ドラマが絶賛放送中で4月公開の劇場版を控える「美しい彼」からは、萩原利久&八木勇征の撮り下ろしグラビアをおくる。



3月8日にシングル「Special Kiss」をリリースするなにわ男子からは、西畑大吾&道枝駿佑&大橋和也の3人が登場! 主題歌を務める高橋恭平主演映画「なのに、千輝くんが甘すぎる。」にちなみ、“甘~い”彼らを堪能できるグラビア&インタビューとなっている。



アルバム「POWER」をリリースするジャニーズWESTは、お互いの“〇〇力”について褒め合いトークを展開。「声力」「おちょくり力」「サウナ力」など…個性豊かな“POWERトーク”が繰り広げられている。



そして、本誌では、りうら、-hotoke-、初兎、ないこ、If、悠佑からなる新世代歌い手グループ「いれいす」とのコラボ企画も。本誌オリジナルの白タキシードに身を包んだメンバーが、バックカバーと誌面を華やかに彩る。ぜひ誌面でチェックしていただきたい。





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-13:15)